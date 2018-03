Řidič vrazil do zábradlí a přejel kruhový objezd rovně. Museli ho vystříhat

Nehoda se stala v pondělí kolem půl čtvrté ráno v Havlíčkově ulici. Od Havlíčkova Brodu do Chotěboře přijížděl v Seatu Toledo osmadvacetiletý řidič. Při vjezdu do města však zazmatkoval tak, že ho to málem stálo život.



Nejprve s autem přejel do protisměru a vlevo mimo silnici na chodník. Tam narazil do kovového zábradlí, od něhož se odrazil zpět na vozovku.

„Poté najel na vyvýšený ostrůvek a dále na vyvýšenou část kruhového objezdu, který přejel rovně a zastavil se až za ním,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidič, který v autě jel sám, se při nehodě velmi vážně zranil. Ve voze zůstal zaklíněn. „Hasiči k jeho vyproštění použili speciální hydraulické nářadí,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. Záchranáři museli muže v kritickém stavu odvézt sanitou do nemocnice v Brně.

Škodu, kterou muž při nehodě způsobil, odhadli policisté na necelých sto tisíc korun. Její příčiny dále vyšetřují. Zda za ni mohl i alkohol, nebylo možné vzhledem ke zranění řidiče na místě zjistit.