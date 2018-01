Řidič u Vamberka naboural do mostku, do nemocnice ho přepravil vrtulník

17:24

Hlavní silnici I/11 u Vamberka na Rychnovsku odpoledne uzavřela nehoda osobního vozu. Starší muž v něm zůstal zaklíněný poté, co s autem narazil do mostku. S vážným zraněním dolních končetin ho do nemocnice přepravil vrtulník.