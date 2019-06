Po střetu cisterny, auta a dodávky je u Kaznějova zavřený tah na Most

15:46

Nehoda tří vozidel zastavila provoz mezi Třemošnou a Kaznějovem na Plzeňsku. Podle dostupných informací tam cisterna vjela do protisměru, kde se srazila s osobním autem a to narazilo do dodávky.