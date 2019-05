Výjezd z Prahy na hradeckou dálnici zkomplikovaly nehody v novém omezení

Po ní přitom jedou také řidiči, kteří se chtějí dostat do nákupní zóny na Černém mostě, nebo dál na mladoboleslavskou dálnici D10.

Podle webu dopravniinfo.cz se na třetím kilometru D11 ve směru na Hradec staly celkem tři nehody v levém jízdním pruhu, zapojilo se do nich šest aut a neobešly se bez zranění.

„Tvoří se kolony v délce čtyři kilometry,“ hlásili dopravní zpravodajové po půl šesté odpoledne. Směrem na Hradec zůstal průjezdný jen pravý pruh, na odstranění nehody intenzivně pracovaly odtahové služby. Po osmnácté hodině se podařilo dát nabouraná auta na stranu a kolony se rozjely.

Provoz na dálnici bude až do srpna svedený do jednoho jízdního pásu kvůli opravě. Pruhy v režimu 2+2 jsou zúžené, levým by měla jezdit jen auta omezené šířky. Ředitelství silnic a dálnic v úseku také nainstalovalo kamery pro měření rychlosti, od čehož si slibuje zklidnění dopravy.