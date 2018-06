Mladý řidič si smrtelnou nehodu v opilosti nepamatuje, dostal šest let

Třiadvacetiletému Novákovi hrozilo až osm let vězení. Také on utrpěl při nehodě zranění, její okolnosti si údajně nepamatuje (viz též Nevím, zda jsem řídil, řekl mladík obžalovaný za tragickou nehodu).

Nehoda se stala loni 25. února před šestou hodinou ranní. Plně obsazený vůz Renault Mégane havaroval u sjezdu na 264. kilometru dálnice D1 (viz též Při nehodě na D1 u Hulína zemřel 19letý muž. Další tři se zranili).

Státní zástupce Rudolf Mlýnek uvedl, že v době nehody měl Novák v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu. Rychlost auta před nehodou byla podle něj minimálně 140 kilometrů v hodině.

Soud Novákovi kromě šestiletého vězení zakázal na devět let řízení, pozůstalým musí viník zaplatit jako nemajetkovou újmu tři miliony korun.

Soudce: Novák dělal mrtvého brouka

„Celou dobu dělal mrtvého brouka, nechával tomu volný průběh. Přestože viděl důkazy, neomluvil se a neměl žádnou sebereflexi. Nejsou zde žádné polehčující důkazy. Byť je možné věřit tomu, že měl výpadek paměti, soud nemá pochybnosti o tom, že řídil. Vyplývá to z povahy jeho zranění,“ připomněl soudce Karel Rašín, že Nováka usvědčilo i to, jak byl odřený od bezpečnostních pásů.

Novák teprve při možnosti posledního vyjádření před rozsudkem uvedl, že jej mrzí, co se stalo, a omlouvá se. Zaznělo to však až poté, co od všech účastníků řízení včetně státního zástupce slyšel kritiku právě za to, že se neomluvil.

Rozsudek odmítl komentovat Novák i jeho matka. Pro případné odvolání si ponechal lhůtu, státní zástupce se práva na odvolání vzdal.

„Je to málo, to je vše, co k tomu řeknu. Nikdy se mi neomluvil,“ reagovala na rozsudek matka zemřelého mladíka.