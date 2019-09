Při čelním střetu dvou aut na Chrudimsku se zranili dva lidé

„Nehoda u obce Smrček se stala po desáté hodině dopoledne. Řidič osobního vozidla hyundai jel směrem od Žumberka a pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a dostal smyk a dostal se do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozem ford,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Jiří Tesař.

Třiašedesátiletého řidiče hyundai záchranáři transportovali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V autě cestoval sám. Z druhého vozu se zranila spolujezdkyně, kterou s lehčím zraněním převezli záchranáři do nemocnice.

Auto značky Ford po střetu zůstalo na střeše a žena byla uvnitř uvězněna. Hasiči ji museli vyprostit pomocí vyprošťovacího hydraulického zařízení.

„Samotné vyproštění bylo náročné, a to proto, že zraněná osoba visela v pásech. Hasiči odstřihli prostřední sloupek tak, aby si udělali co největší prostor pro vyproštění zaklíněné osoby. Po vyproštění byla zraněná osoba předána do péče zdravotníkům,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Vendula Horáková.

„Přesnou příčinu nehody i to, zda byl muž pod vlivem alkoholu budeme zjišťovat,“ dodal Tesař. U řidiče fordu policisté provedli dechovou zkoušku na místě. „Pravděpodobně to bylo bez alkoholu, jinak bych byl informován,“ podotkl policejní mluvčí.

Hasiči odstranili následky nehody, převrátili havarovaný automobil zpět na kola a pomohli s jeho umístěním na vozidlo odtahové služby. Po odstranění všech následků nehody se vrátili zpět na své stanice.