U Dobřan na Plzeňsku se srazila tři auta, tah na Klatovy řidiči musí objet

Nehoda se stala na silnici I/27 na křižovatce Dobřany Vysoká po desáté hodině dopoledne. Komunikace je hlavním tahem z Plzně na Klatovy, policisté stanovili objízdné trasy, kam řidiče odvádějí. Uzavírka se podle webu dopravníinfo.cz protáhne do čtrnácté hodiny. Dle policejní mluvčí Markéty Fialové je doprava plynulá.

Při nehodě se zranilo pět lidí. Třiapadesátiletou ženu při vědomí se středně těžkým zraněním převezli záchranáři na urgentní příjem fakultní nemocnice.

O deset let mladší ženu s jedenáctiletým chlapcem, kteří měli lehčí zranění v oblasti zad a horních končetin, převezli do nemocnice na Lochotíně. Do nemocnice na Borech převezli padesátiletého muže a šestašedesátiletou ženu se zraněním v oblasti hrudníku.