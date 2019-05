D46 na šest hodin zablokoval převrácený náklaďák, řidič jel moc rychle

Šedesátiletý řidič havaroval kolem dvacáté hodiny na 17. kilometru poblíž obce Vranovice-Kelčice.

„Při jízdě směrem na Vyškov kvůli rychlosti nezvládl řízení a přívěsem sjel mimo dálnici. Následkem toho dostal nákladní vůz smyk, převrátil se na pravý bok a narazil do středových svodidel,“ popsal prostějovskký policejní mluvčí František Kořínek.

Řidič, který podle výsledku dechové zkoušky nejel opilý, se při nehodě lehce zranil a posléze navíc dostal od policistů za způsobení nehody pokutu. Škody jsou předběžně vyčísleny na dva miliony korun.

Kvůli odklízení následků a také nákladu vysypaného do přilehlého pole musela být až do dvou do rána dálnice ve směru na Vyškov zcela uzavřena a hlavně zpočátku se před místem nehody tvořily kolony. Poté byl provoz ještě téměř další dvě hodiny omezen pouze do jednoho pruhu.