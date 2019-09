VIDEO: Řidič na D1 naboural auto před sebou, od nehody pak rychle ujel

Řidič, z jehož auta záznam pochází, jel v pravém pruhu směrem na Prahu, když si o půl druhé v noci (čas na kameře nebyl správně nastaven) na 214. kilometru u Rousínova všiml ve zpětném zrcátku vozu za sebou.

„Jeho řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení, začal prudce brzdit, strhl své vozidlo do levého jízdního pruhu a narazil do středových svodidel. Od těch se odrazilo a narazilo do levé zadní části před sebou jedoucího vozidla,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Zasažený vůz se po srážce otočil do protisměru. Na videu je tak dobře vidět, jak původce nehody z místa okamžitě odjíždí pryč.

Policisté nyní po bezohledném řidiči a jeho autu pátrají.

„Podle zjištěných informací by se mohlo jednat o stříbrné vozidlo Škoda Octavia druhé generace po faceliftu. Po nehodě bude viditelně poškozené,“ sdělil Chaloupka.