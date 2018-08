Mladý řidič nezvládl předjíždění, po nárazu do stromu uhořeli dva lidé

Policisté přijali oznámení o havárii o půl šesté. „Při nehodě zahynuli dva lidé. Policisté na místě v současné době provádějí šetření. Příčinu a okolnosti dopravní nehody prověřují,“ informovala v neděli večer policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

V pondělí ráno policie informace o nehodě upřesnila. Vozidlo peugeot řídil sedmadvacetiletý muž. Jel od Počátek na Dobkov.

„Při předjíždění jiného vozidla v pravotočivé zatáčce dostal smyk a vyjel vlevo mimo vozovku. S vozidlem narazil do stromu a následně začal automobil hořet,“ popsala Miláčková.

Řidič vozidla i jeho třiadvacetiletý spolujezdec ve vozidle zahynuli. Z hořícího vozu se nedokázali dostat. Další okolnosti nehody policisté dále zjišťují.

Zprávu o tragické nehodě dostal i starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Podle něj dosud nešlo o nijak nebezpečnou krajskou silnici, jen není v současnosti v tom nejlepším stavu.



„Plánuje se její oprava do roku až dvou,“ popsal starosta Škaryd. A dodal, že to není úsek, kde by dosud docházelo častěji k nehodám. Jde o silnici druhé třídy bez prudkých zatáček, která spojuje Chotěboř s Českou Bělou.