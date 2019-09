Řidič vezl ve voze i na něm deset lidí, mladík z kapoty spadl pod kola

Kuriózní nehoda se stala v neděli nad ránem. Vůz Peugeot 207 řídil devatenáctiletý mladík. Do auta se vtěsnalo celkem devět lidí, dva už se dovnitř nevešli.

„Jednadvacetiletý muž se proto nějakým způsobem držel na přední kapotě vozu a další cestující se vezl vleže na střeše,“ uvedl k případu mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Před jednou ze zatáček však řidič prudce přibrzdil a mladík z přední kapoty spadl před vozidlo, které ho přejelo. S vážným zraněním skončil v nemocnici.

Řidič po nehodě nadýchal bezmála jedno promile alkoholu. „Vzhledem k delší prodlevě mezi nehodou a měřením byla řidiči odebrána krev k přesnějšímu určení hodnot,“ doplnil Bajcura.

Případ dále vyšetřují kriminalisté, kteří řidiče podezírají z ublížení na zdraví z nedbalosti, za což mu hrozí až rok vězení.

„Všem řidičům připomínáme, že počet sedadel ve vozidle je vždy pevně daný, nikdy v autě nevozte více lidí,“ zdůraznil Bajcura.

Podotkl, že za osmadvacet let, co pracuje u policie, nepamatuje podobný případ, kdy by v malém automobilu jelo tolik lidí.