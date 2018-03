VIDEO: Řidič autobusu natočil nehodu, auta projížděla okolo bez pomoci

Nehoda se stala 19. března na 6. kilometru dálnice D7 ve směru na Slaný. Celou událost zaznamenal na video řidič autobusu, který záznam nahrál na Facebook.

„Náklaďák přede mnou prudce zastavil před autem v odstavném pruhu. Koukl jsem do zrcátka, jestli můžu do levého pruhu, ale nešlo to, tak jsem dobržďoval a v tu chvíli se ozvala rána,“ řekl iDNES.cz řidič nabouraného autobusu Libor Veselý.

Když se pokusil náklaďák objet, narazili do něj dvě auta, která už zřejmě nestihla na zpomalení provozu zareagovat.



Lidé v příspěvcích pod videem kritizují ostatní řidiče, kteří se během několika desítek vteřin opět rozjeli a skulinou mezi havarovanými vraky ujeli pryč. Neochota řidičů poskytnout první pomoc překvapila také Veselého.

„Já to vnímám jako trestný čin ujetí od dopravní nehody neposkytnutí první pomoci a sebral bych jim všem řidičáky,“ dodal řidič autobusu, který má po nehodě pohmožděnou páteř. Veselý krátce po nehodě hovořil se záchrankou a komunikoval s řidiči nabouraných autech.

Současně s ním jelo v autobusu devět cestujících, kterým se nic nestalo.



Příčinu nehody zatím policie vyšetřuje. Pravděpodobně šlo o nedodrženi bezpečné vzdálenosti.