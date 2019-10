Nešikovný řidič smetl parkovací sloupek. Architekt udělal chybu, hájil se

Kuriozní nehoda se stala v pátek krátce před 9. hodinou ráno u nového Střediska volného času (SVČ) v Trutnově.

Řidič ve voze značky Hyundai začal při vjíždění na parkoviště odbočovat přes středový ostrůvek a smetl jeden ze sloupků parkovacího systému. Ještě ten den se sám přihlásil řediteli SVČ, pak už s ním nehodu řešila dopravní policie.

Jenže motorista si postěžoval v místní facebookové skupině. Nehodu přičetl na vrub projektantovi parkoviště. Příspěvek je už nejspíš smazaný, všimla si ho ale řada diskutérů. Strážníci také zveřejnili záznam z kamery u parkoviště.

„Už nám došla trpělivost s podobnými nehodami. Chtěli jsme upozornit, aby lidé dávali pozor. Často se teď stává, že ve městě někdo bourá do částí parkovacích systémů nebo do jiného auta a pak lidé od takových nehod ujíždějí. Parkoviště jsou ale hlídána kamerami,“ upozornil ředitel Městské policie v Trutnově Radek Svoboda.

„V tomto případě jsme zveřejněním záběrů chtěli vyvinit i projektanta. Pán se proti němu ohrazoval na Facebooku. Parkoviště je však řádně zkolaudováno, my jsme pouze hájili zájmy města,“ doplnil Svoboda.

Přímo dotyčný řidič pak zřejmě reagoval na facebookovém profilu strážníků a ohrazoval se proti tomu, jak si vyložili jeho slova. Nehodu však uznává jako svou chybu.

„Řekl jsem, že si myslím, že architekt udělal chybu v nájezdu, což ukáže první zima, což nesnižuje mou vinu. To, že si to někteří vyložili jinak, za to nemohu, včetně mylného popisu policie, což spustilo kolotoč urážek,“ hájil se místní řidič v debatě pod videem z kamer.

Od státní policie dostal blokovou pokutu. „Škoda na majetku města se odhaduje na 15 tisíc korun. Alkohol u řidiče jsme nezjistili,“ řekl mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Klíče od nového parkoviště dostali strážníci ve čtvrtek, závory se budou teprve osazovat. Teď už je plocha otevřena pro parkování, do plného provozu má přejít na konci října, nebo začátkem listopadu.

První hodina stání bude zdarma, druhá hodina za pětikorunu. Parkoviště má sloužit především rodičům, kteří vozí děti na kroužky do volnočasového střediska.