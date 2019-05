Jeřáb posadí most na Negrelliho viadukt, část nádraží Florenc je zavřená

Ocelový most váží 169 tun a na rozdíl od původního bude pouze jednokolejný. Na Negrelliho viadukt ho vyzdvihne největší kolový jeřáb v Česku s nosností 550 tun.

Omezení na autobusovém nádraží platí do konce soboty. Samotné umístění mostu by mělo trvat přibližně pět hodin, ale zároveň bude probíhat oprava vozovky pod ním.

„Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu v oblasti autobusového nádraží Florenc a bezpečnosti všech lidí v prostoru stavby bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště ve spodní části autobusového nádraží Florenc,“ sdělila mluvčí stavební společnosti Strabag Zuzana Prskavcová.

Vzhledem k silnému provozu je podle Prskavcové umístění mostu pro stavbaře náročné.

„Aby bylo možné dopravit konstrukci z výrobní dílny na stavbu, byla mostovka složena z devíti dílů. Tyto díly byly přepraveny na parkoviště autobusového nádraží a následně sestaveny a svařeny,“ uvedla.

V rámci oprav zůstává od 4. května uzavřena v Karlíně ulice Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Křižíkova a Pernerova. Toto omezení potrvá až do 10. května.

Na uložení čeká ještě druhý most nad ulicí Křižíkova. Jeho instalace by měla trvat od 5. do 14. července a po celou dobu bude uzavřena ulice od Hudebního divadla Karlín až po Karlínská kasárna.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu probíhá od dubna 2014 a měla by být hotova v lednu 2020. Začátkem následujícího roku by se měly na viadukt vrátit vlaky.

Ačkoli se práce na několika místech zkomplikovaly, termín by se neměl prodlužovat. Stavbaři například předpokládali, že budou muset rozebrat pouze čtyři klenby, ale v havarijním stavu jich bylo nakonec osm.

Historicky první pražský železniční most spojující Masarykovo nádraží s Bubny dosud neprošel zásadní rekonstrukcí. V provozu je více než 160 let.

VIDEO: Jeřáb sundal z Negrelliho viaduktu ocelový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) byla mostní konstrukce v havarijním stavu, zatékalo do ní a trakční vedení bylo zastaralé.

Protože je most kulturní památkou, dohlíží na celou rekonstrukci i památkáři.

Zhotoviteli rekonstrukce za více než miliardu korun jsou stavební firmy Hochtief, Avers a Strabag.