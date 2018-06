Cheb zkusí zvrátit krizi ve školství, kantorům nabídne městské byty

Odborníci konstatují, že už v současnosti pracuje na chebských školách 18 učitelů – důchodců. V průběhu následujících čtyř let se do důchodového věku dostane dalších sedmnáct kantorů. Nové posily však nepřicházejí.

„To je ohromné množství kvalifikovaných pedagogů. Kdybychom to sečetli, je to jedna středně velká škola. Namátkou vezmu třeba 1. ZŠ, kde se jedná o sedm pedagogů,“ konstatoval chebský starosta Zdeněk Hrkal. Město může podle jeho slov školám pomoci tím, že učitelům, stejně jako zdravotníkům, nabídne přednostně byt.

„Nájemné je v městských bytech levnější, než v soukromí. Navíc si myslíme, že je to lepší benefit než třeba padesátitisícový náborový příspěvek, což je pouze jednorázová částka,“ doplnil Hrkal.

Co se týče mezd, město podle něj nemá příliš možností, jak v této oblasti učitelům pomoci. „Mzdy učitelům vyplácí stát. Je proto obtížné dotovat výplaty z městského rozpočtu. I když vím, že řada obcí kolem Prahy to dělá, když si chce učitele udržet. Výhledově o tom zřejmě budeme muset také začít uvažovat,“ uvedl Hrkal.

Sokolovští budou přesvědčovat studenty vysokých škol

Podobná situace panuje v Sokolově. „U nás to není až tak alarmující. Nezastírám, že i tady učí lidé v důchodovém věku a my jsme za to vděční. Určitě to budeme sledovat, nechtěl bych, aby nás to zaskočilo. A pokud by se nedostatek učitelů prohloubil, samozřejmě budeme uvažovat i o náborovém příspěvku. Jsme také rozhodnuti vyjet přímo na pedagogické vysoké školy a přesvědčovat budoucí učitele, aby nastoupili u nás,“ uvedl sokolovský starosta Jan Picka, který si myslí, že to, co by mohlo učitele přilákat, je i moderní prostředí.

„Město za poslední čtyři roky investovalo do svých škol a školek přes 70 milionů korun. Také už dlouhodobě upřednostňujeme žadatele o byt z řad učitelů, vojáků, policistů a zdravotníků,“ doplnil Picka.

Učitelé některých aprobací jsou nedostatkovým zbožím i v Karlových Varech. Zatím se ale nestalo, že by některá škola nedokázala postavit potřebný učitelský tým.

„Víme od našich ředitelů, že získat učitele některých aprobací je problémovější, nejsou to ale problémy neřešitelné. Nicméně sami ředitelé připouštějí, že jejich sbory mají věkovou strukturu, která předpokládá za zhruba pět až deset let potřebu obměnit jejich významnou část,“ řekl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Jak uvedl, co se týče náborových nebo stabilizačních pobídek pro učitele, ty zatím město řešit nemusí. „Určité možnosti mají někteří ředitelé v rámci svých pravomocí, například služební byty při škole a podobně. Pokud by problém vznikl, samozřejmě by město jako zřizovatel škol další cesty hledalo,“ dodal.

Jenže podle krajského radního pro oblast školství Jaroslava Bradáče se doba krize nezadržitelně blíží. Už ve školním roce 2023–24 bude podle něj v kraji chybět na základních a středních školách více než tisícovka učitelů.

„Byty? Ano, to je to základní, co jim můžeme nabídnout. Ale jen to nestačí. Jedna z možností je i náborový příspěvek. To může hrát roli a má to smysl, ale není to samospasitelné,“ konstatoval Bradáč.

Podle něj by se s budoucími adepty na učitele mělo pracovat už od střední školy.

„Obec by si měla vytipovat někoho, kdo chce studovat tento obor, podpořit jej a nějakým způsobem jej k městu připoutat. Chce to systematickou práci. Dnes se jen čeká, kdo přijde,“ dodal Bradáč. Kraj v současné době učitelům náborové příspěvky nevyplácí. Finančně ale podporuje ty pedagogy, kteří se rozhodli doplnit si vzdělání při práci.