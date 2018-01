Nedostatek řemeslníků trápí i Bohumín, proto už teď vypisuje výběrová řízení

„Už vloni se nedostatek lidí ve stavebnictví projevil naplno. Zateplovali jsme deset panelových domů za 73 milionů korun a kvůli nedostatku řemeslníků se práce u poloviny z nich zpozdily natolik, že stavební firmy teď musí městu zaplatit na sankcích za zpoždění více než milionové penále. Některé práce se navíc budou dokončovat teprve letos na jaře. Peníze ze sankcí sice plně investujeme do dalších oprav v postižených domech, ale to nic nezmění na tom, že prodloužené stavební práce jejich obyvatelům znepříjemňují život,“ sdělil bohumínský starosta Petr Vícha.

Rozpočet na letošní rok proto Bohumínští schvalovali mezi prvními v Česku, a to už v listopadu, aby mohli co nejdříve vypsat výběrová řízení. Přesto se jim na konci roku do soutěží nikdo nepřihlásil.



„Před Vánoci jsme hledali zhotovitele na letošní investiční akce, a to na rekonstrukci smuteční obřadní síně a výrobu a instalaci cykloboxů před vlakovým nádražím.

Firmy ovšem byly kvůli nedostatku lidí na konci roku ještě zaneprázdněny rozjetými zakázkami a neměly prostor na zpracování podkladů do vypsaných soutěží. Teď jsou výběrová řízení vypsána znovu a věříme, že už budeme úspěšní. Minulý týden například skončily „výběrovky“ na výstavbu altánu pro starobohumínský domov pro seniory Cesmína nebo na opravu komunikací, a do každé se přihlásilo přes pět firem,“upřesnil Vícha s tím, že městu se už podařilo ušetřit.

„V rozpočtu jsme měli na opravu komunikací vyčleněno 6 milionů korun, vítězná cena je ale o 1,5 milionu korun nižší. Už teď se proto zamýšlíme nad tím, které další úseky chodníků a komunikací z našeho zásobníku bychom mohli za ušetřené peníze ještě letos opravit,“ dodal Vícha.

Momentálně má Bohumín vypsán devět veřejných soutěží, další desítku bude vyhlašovat v nejbližších dnech. Ty uchazeči najdou nawww.bohumin.cz v kategorii Radnice, v sekci Veřejné zakázky

Jsou mezi nimi například opravy městských domů, výstavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Bezručova a Revoluční, vznik tlakové kanalizace v městské části Vrbice, pořízení nové hasičské cisterny pro dobrovolné hasiče ze Starého Bohumína nebo výstavba nového chodníku v městské části Záblatí od restaurace Partyzán až ke zdejší základní škole.



Mezi těmi, které radnice plánuje zanedlouho vypsat, jsou opravy sociálních zařízení ve školách. Zhotovitele bude Bohumín hledat i pro opravu povrchu atletického oválu, novou fasádu domu dětí a mládeže nebo výměnu oken v budově radnice či nemocnici.