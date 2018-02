Doktoři by měli jít na záchranku už v půlce praxe, navrhuje poslanec

Nedostatek kvalifikovaných lékařů pociťují zdravotnické záchranné služby (ZZS) dlouhodobě. Na řadě stanic proto zavedly systém rendez-vous, v němž lékař dojíždí k závažným případům ve vlastním voze. Jenže situace se dál zhoršuje. Jen v Královéhradeckém kraji záchrance chybí 24 kmenových lékařů, v jižních Čechách dokonce 40 a třeba Karlovarský kraj musel kvůli nedostatku počet lékařů, kteří drží služby, snížit (více o problému v článku Krajská záchranka volá SOS, v sanitách chybí dvaadvacet lékařů).

„Abychom stav doplnili, musíme spolupracovat s externisty,“ vysvětluje poslanec a odcházející ředitel ZZS Královéhradeckého kraje Jiří Mašek (ANO).

Právě lékaři „na dohodu“, kteří jinak pracují v nemocnicích nebo soukromých ordinacích, udržují hradeckou záchranku v provozuschopném stavu. Aby se situace zlepšila, chce Mašek prosadit změnu pravidel.

Nyní totiž mohou ve výjezdových skupinách sloužit jen lékaři s ukončenou atestací, kteří mají za sebou pět let praxe v nemocnici. To chce poslanec změnit a místo v sanitě nabídnout i těm absolventům, kteří mají základní kmen, tedy povinné praxe na klíčových odděleních.

„Už v polovině postgraduální přípravy by se mohli účastnit jako lékaři výjezdových skupin. Vyhláška to dnes dovoluje jen na středisku, kde je ještě jiný plně kvalifikovaný lékař. To je u nás jen v Hradci Králové, kde jsou ve službě dva vedle sebe. Jinde to možné není,“ upozorňuje Mašek.

Pravidlo chce zmírnit, aby stačila přítomnost atestovaného lékaře na sousedním středisku ZZS. V praxi by takový lékař mohl sloužit třeba v Jaroměři, jelikož sousední střediska v Náchodě a Hradci plnohodnotnými lékaři disponují.

Jde o plnohodnotné lékaře, říkají odborníci

Jeho návrh podporují odborné společnosti i profesní komory záchranářů. Podle předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Jany Šeblové by v takovém případě bylo možné splnit i podmínku pro činnost neatestovaných lékařů, aby dohlížející lékař byl na telefonu a mohl se k pacientovi dostavit do 20 minut.

„To jsme na záchrance schopni zajistit, protože síť stanovišť je dostatečná,“ tvrdí Šeblová, která působí na ZZS Středočeského kraje.

Samotné opatření zřejmě problém nedostatku lékařů nevyřeší, ale může ho zmírnit, protože umožní službu většímu okruhu lidí. Pacienti se přitom nemusí obávat zhoršení péče. Lékaři po základním kmeni totiž v nemocnicích často slouží zcela samostatně.

„Jestliže je to anesteziolog, který má čtyři roky praxe a běžně slouží na ARO, zvládne zcela jistě bez dohledu záchrannou službu. Doktoři po škole nejsou žádní nedodělci, ale lidé, kteří mají tři roky praxe na odděleních a mají dost zkušeností na to, aby mohli pracovat na záchranné službě,“ míní prezident Asociace ZZS a šéf jihočeské záchranky Marek Slabý a upozorňuje, že dříve byl základní kmen zároveň první ze dvou atestací.

Návrh už získal podporu na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla pracovní skupina, která by s dalšími úpravami měla změnu zapracovat do vyhlášky o personálním vybavení. Podporuje ji třeba bývalý šéf hradecké nemocnice, nynější náměstek ministra Roman Prymula, podle něj je kvůli klesajícímu počtu lékařů na záchrankách nezbytné systém zrevidovat.

„Budeme se muset dohodnout, zda bude třeba změnit zákon, nebo zda by to stačilo ošetřit vyhláškou. V tom jsem trochu skeptický, protože změna je poměrně zásadní,“ říká Prymula.

Hrozí, že lékaři nebudou ve vozech vůbec

Pokud by muselo dojít ke změně v zákoně, mohl by pozměňovací návrh vznést přímo poslanec Mašek. V připomínkovém řízení ho vedle zmíněných společností hodlá podpořit i Komora záchranářů ZZS ČR.



„Lékaři dnes mohou samostatně na záchranku prakticky až po 9 nebo až po 11 letech studia. V té době už jsou ale pracovně navázaní na nemocnice a o záchranku nemají zájem. Je třeba jim umožnit službu dříve,“ souhlasí s úpravou prezident Komory záchranářů Tomáš Ježek, podle něhož jinak hrozí, že záchranka nebude mít kde brát lékaře.

Podle Jiřího Maška je pro mladé lékaře práce na záchrance cennou zkušeností, která se jim v budoucnu může hodit i v ambulancích. Od novinky si však zázraky neslibuje. Díky změně reálně by mohlo na záchranku zamířit čtyři až pět mladých lékařů.

„Ti by fungovali v režimu externistů a dále by byli v přípravě pro nemocnici. Ale mohli bychom je zaměstnat i jako kmenové lékaře. Měli by u nás nějaké služby a my bychom jim umožnili stáže a dokončení atestace,“ naznačuje model spolupráce Jiří Mašek.