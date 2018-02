Primáři v Náchodě se bouří kvůli nedostatku lékařů, chybí prý koncepce

Protestující lékaři a sestry z Oblastní nemocnice v Náchodě chtějí od kraje, aby vyvodil u patřičných lidí odpovědnost za neutěšený stav špitálu. Žádají jiné řízení krajských nemocnic, chybějící koncepci zdravotnictví i nápravu v rozdílných úhradách za výkony od pojišťoven, kvůli nimž se náchodská nemocnice opakovaně propadá do ztrát.

Primáři upozornili i na porušování zákoníku práce. Špitál je podle nich v krizi po ekonomické stránce, ale především kvůli chybějícím doktorům a sestrám.

„Naprosto alarmující je personální stav nemocnice. Na několika pracovištích, mezi nimi je například hematologické a onkologické oddělení, je pouze jeden kmenový lékař a tím je sám primář. Na klíčovém interním oddělení je nedostatek kvalifikovaných lékařů. Téměř všechna oddělení mají dlouhodobě nedostatek lékařů a sester. Za této situace nebude možné nadále udržet kvalitu a objem zdravotní péče,“ napsali v otevřeném dopise.



Mění se vedení, ale problémy zůstávají

V potížích je onkologie s ambulantním provozem, kde schází minimálně 1,5 lékaře, což trvá už od loňského března. Pro Otakara Kopeckého, který je primářem oddělení klinické imunologie a mikrobiologie, ale zároveň vypomáhá primářce onkologie, je klíčové, aby měl špitál před sebou perspektivu, protože další odchody zaměstnanců si nemůže dovolit.



„Roku 2004 kraj dostal nemocnice od státu, který v nich vyrovnal veškeré dluhy. Na počátku se tu děly finanční machinace, následovala osmiletá neschopná vláda za hejtmana France. Očekávali jsme, že se začnou věci měnit, snažili jsme se upozornit nové vedení, co je potřeba udělat, ale nic z toho nenastalo. Každé dva roky se vymění vedení nemocnice. Když přijdou, doprovází je gloriola, jak se osvědčili jinde, a odcházejí s tím, že je za nimi propad 120 nebo 130 milionů korun,“ uvedl primář Kopecký.



Hlavní problém vidí primář v systému zdravotnictví, konkrétně tom, že nemocnice dostává od zdravotních pojišťoven nejnižší úhrady v rámci kraje, což vzniklo v minulosti.



„Existují platby takzvaně za unikátního pacienta, které jsou v náchodské nemocnici nejnižší. Například platba pojišťoven za náhradu kyčelního kloubu je v Oblastní nemocnici v Náchodě v porovnání s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové o polovinu nižší. Obecně nemocnice v Královéhradeckém kraji mají nižší úhrady za poskytnutou zdravotní péči v porovnání třeba s nemocnicemi v Kladně, Benešově či Kolíně. Za takto nastavených příjmů nelze nic změnit na výsledcích hospodaření. Je věcí majitele, tedy kraje, aby usiloval o nápravu. Proto byl založen zdravotnický holding, jak nám aspoň tvrdili, aby svou silou získával lepší ekonomické podmínky, zastupoval nemocnice při jednání s pojišťovnami o úhradách. Toto holding a kraj dodneška neplní,“ řekl primář Otakar Kopecký.



Roční limit pro přesčasy vyčerpali v únoru

Lékaři, kteří jsou v běžném zaměstnaneckém poměru, nemají ještě letos uzavřenu druhou smlouvu, a to dohodu o pracovní činnosti, kterou nemocnice obchází směrnici omezující přesčasy. Anesteziologové tak už vyčerpali limit pro přesčasy.



Podle primářů jsou už lidé unaveni čekáním na novou nemocnici. „V červnu jsem od ekonoma slyšel, že situace nemocnice je dobrá. Za dva měsíce po změně vedení jsem se dozvěděl, že je vytunelovaná a hrozí insolvence, padla trestní oznámení. Musel jsem se optat, jestli někdo vytuneloval nemocnici za dva měsíce, nebo jsme od bývalého vedení dostávali zkreslené údaje. Podle vyjádření místopředsedy představenstva jsme měli zkreslené údaje. Lidé jsou už znechucení, unavení a odcházejí jinam. Osm let je stopnuta obměna přístrojového vybavení, odkládá se to na dobu dostavby nemocnice,“ posteskl si primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Antonín Housa.



Náchodská nemocnice momentálně shání asi 15 lékařů a 20 nelékařských zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Loni například musela uzavřít jedno patro lůžkové chirurgie.

Šéfka nemocnice Ivana Urešová, která je ve funkci od srpna, připravuje krizový scénář, pokud by se některé oddělení dostalo do situace, že by ho nešlo provozovat. Podobné je to nyní s porodnicí v Rychnově nad Kněžnou (více v článku Na porodnici v Rychnově zůstal jediný lékař s atestací, marně shání další).

„Variant je několik od smluvení částečných úvazků s odborníky mimo nemocnici až po omezení počtu lůžek a spolupráce s okolními nemocnicemi na přebírání pacientů,“ uvedla mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Magdaléna Doležalová.

Lékaři chybí všude, argumentuje kraj

Podle vedení nemocnice se za poslední půlrok podařilo zastavit zhoršování hospodaření nemocnice. Podle mluvčí holdingu vedení nemocnice nastartovalo změny v hospodaření, takže ztráta bude nižší, než se předpokládalo. Holding také chce sjednotit podmínky pro všechny zaměstnance svých nemocnic, což se dotklo už i Náchoda. U lidí v manažerských pozicích na oddělení chtějí, aby se víc spolupodíleli na provozu a výsledcích hospodaření.

Náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09) říká, že vedení kraje dělá, co se dá.

„Nejsme vybavení na to, abychom mohli soutěžit o volné lékaře v úrovni platů. Volných lékařů je minimum, nebo spíš vůbec nejsou. To vyvolává tenzi a přepracovanost našich lékařů. Snažíme se jít cestou inzerce, shánění lékařů a lékařek. Dostáváme se do situace, kdy mezi sebou o lékaře soutěží jednotlivá zařízení, jednotlivé kraje. Máme vázací stipendia pro mediky, ale to jsou všechno lékaři, na které dosáhneme v budoucnu,“ prohlásil radní, který řídí krajské zdravotnictví 15 měsíců.

Radní nevidí problém ani v současném vedení náchodské nemocnice. S obdobnými problémy se podle něj potýká zdravotnictví v celé zemi.

„Jsem přesvědčený, že ty věci se posunují správným směrem, nejdou zatím tak rychle. Bavíme se o struktuře holdingu. Udržet do budoucna pět nemocnic ve stávajícím schématu péče bude velmi složité. Ta síť je prostě hustá. Nám tam chybí nejen peníze, ale dlouhodobě i personál. Spějeme k racionalizačnímu kroku. Není aktuální zavírání oddělení, ale je zcela legitimní slučování oddělení,“ doplnil Cabicar.

Zdravotnický personál chybí ve všech nemocnicích kraje, celkem je to víc než stovka lidí.

„Situace není zatím kritická, nehrozí v tuto chvíli omezování provozu. Lékaři chybí například na oddělení ARO či na interně v Trutnově. Hledáme jednotlivce vždy v rámci daného oddělení, jako je chirurgie, interna, dětské, ORL, nukleární medicína, ortopedie a další, a to ve všech nemocnicích. Sestry chybí napříč nemocnicemi, vždy se jedná v průměru o 1 až 2 zaměstnance na oddělení. Celkově jde asi o 45 lékařů a 60 nelékařů,“ popsala mluvčí holdingu Doležalová.

Hospodaření nemocnice řeší policie

Podle Aleše Cabicara se pacienti bát nemusí. „V tuto chvíli je zdravotní péče na zmíněných odděleních zajištěna díky obětavosti těch stávajících lékařů, je otázka, jak dlouho to vydrží fungovat v tomto stavu,“ řekl.

Policie od podzimu prověřuje trestní oznámení od nového představenstva nemocnice Náchod na nesrovnalosti v hospodaření pro podvod nebo pokus o podvod, ale nikoho nestíhá. Druhé trestní oznámení, které se týkalo dodávky zdravotnického materiálu nemocnici, převzal krajský odbor hospodářské kriminality.

Podle krajského radního Cabicara činí ztráta nemocnice za loňský rok více než 80 milionů korun, letos se očekává ztráta přes 70 milionů.