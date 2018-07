Tradiční neckyáda měla letos nejvíce plavidel, bodovala Vojkovická zoo

Letošní ročník byl navíc unikátní v počtu plavidel. „Tolik plavidel jsme tady ještě neměli,“ řekl moderátor na startu Antonín Garaj. Jedenáctka necek všech tvarů a velikostí tak oslavila patnáctý ročník akce. „My to sice neevidujeme, ale měl by to být zhruba patnáctý ročník. Jednou jsme neckyádu museli kvůli velké vodě odložit. Úroveň akce se zlepšuje a plavidla nám stále přibývají,“ uvedl starosta obce Luboš Garaj.



Přestože se Ohře už několik let mění na závodní dráhu, tak se ani jednou nestalo, že by se závodníci opakovali.

„Vzpomínám na každý ročník protože, každý je něčím výjimečný. Vždy nás překvapí tvořivost a nápaditost účastníků, která nezná hranic a na řece je vždy něco originálního. Co jsem viděl, tak děti-zvířátka to bylo něco krásného. Muselo to stát spoustu práce a úsilí. Jsem rád, že se lidi těmto věcem věnují,“ svěřil se starosta.

A právě Vojkovická zoo byla jedna z těch, která sklidila největší obdiv. Parta lidí v neskutečném parnu nahodila huňaté kostýmy zvířat a vyrazila na svém člunu vstříc cíli.

„Sama nevím, kde jsme na to přišli. Nikdo to tady ještě neměl, tak jsme do toho šli,“ uvedl králík z posádky v podání Eriky Halové. Horko ve zvířecích převlecích naštěstí všichni zvládli bez problému a v cíli se vrhli na zmrzlinu.

A to byla jejich účast jen shodou okolností. „Přijeli jsme z dovolené a zjistili, že se jede neckyáda. Neváhali jsme a vrhli jsme se na to,“ popsala Erika. Ona i její zvířecí parťáci jsou sice místní, ale akce se zúčastnili letos úplně poprvé. A dodává, že si říkají Vojkovická zoo, protože jsou opravdu zvířata z Vojkovic.

Tahle pětice je skutečně sehraná. Příprava plavidla jim prý trvala jen půl hodiny. „Měli jsme naplánované, co chceme. Teta měla kostýmy a strejda nám udělal člun,“ svěřila Erika. A tak se stalo, že na hladině řeky Ohře vedle sebe pluly králík, panda, tygr, leopard a poník. A aby vzbudili dojem, že je na palubě větší zvěřinec, tak si nastavili repráček, ze kterého se linul zvuk džungle.