Častolovice nechtějí stavbu ubytovny, úřad proto hraje mrtvého brouka

Ubytovna u nádraží má nabídnout asi padesát lůžek. Investor však pro získání stavebního povolení potřebuje souhlas s napojením do ulice. Původně chtěl sjezd na parkoviště u nádraží na jižní straně pozemku, jenže to podle železničářů není možné.

„SŽDC nemůže vydat souhlas k vjezdu na pozemek, protože tvoří obvod železniční stanice a zázemí pro provozování dráhy a drážní dopravy,“ vysvětluje mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.



Firma se proto chtěla napojit na obecní komunikaci ze severní strany pozemku, avšak souhlas jí úřad městyse dosud nevydal. Případ se táhne už rok a investorovi došla trpělivost.

V lednu se obrátil na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a obvinil Častolovice z nečinnosti. Úředníci v dubnu vyzvali městys, aby ve věci rozhodl do 25. května, jenže to se nestalo.

„Dne 29. června obdržel krajský úřad informaci od žadatele o tom, že ten žádné rozhodnutí ve věci neobdržel, a dále poukazuje na neaktivitu Městyse Častolovice,“ stojí v usnesení krajského úřadu.

Nejen že Častolovice ignorovaly výzvy investora, neodpověděly ani na dotazy krajských úředníků, kteří se ptali, proč k rozhodnutí nedošlo a kdy ho lze očekávat.

Kraj proto případ 4. července Častolovicím odebral a postoupil ho sousednímu Kostelci nad Orlicí. Jenže tamní úředníci se předání dokumentů z Častolovic ani po třech týdnech nedočkali.

„Zatím máme pouze usnesení z kraje,“ potvrzuje Lucie Lédrová ze stavebního úřadu v Kostelci.

Případ vyšetřuje i policie

Ubytovna má vyrůst vedle nádraží ve staré Masarykově ulici, která je dnes již slepá. V proluce mezi rodinnými domy ji tam chce postavit společnost P. M. International, která v Častolovicích už zhruba pět let provozuje ubytovnu v Komenského ulici. Podle jednatele Vladimíra Poloma by měla mít asi padesát lůžek ve dvoulůžkových pokojích:

„V přízemí jsme chtěli ubytovnu a v poschodí by to bylo takové luxusnější. Spíš penzion, aby to bylo i pro turisty. Od minulého roku máme s firmou návrh smlouvy i rozpočtu, ale nečekali jsme takový zádrhel. Předpokládal jsem, že začneme stavět loni v září.“

Firma podala na úřad městyse i trestní oznámení. Viní ho ze zneužití pravomoci při blokování stavby. Úředníci totiž nekomunikují ani s energetiky, kteří by měli pozemek napojit na elektrickou síť. Kvůli tomu nemá firma dodnes přípojku.

„Danou věc prověřujeme a zabýváme se jí, ale doposud nebyla stanovena právní kvalifikace,“ potvrdil existenci trestního oznámení mluvčí policie Jan Čížkovský.

Chyba v zákoně, tvrdí radnice

Starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO) se brání tím, že Častolovice jsou malé a nemají na podobné rozhodování kvalifikované úředníky. Místo nich rozhoduje za úřad rada městyse. Jenže ta samá rada se podle něj vyjadřuje také jako účastník řízení, protože jde o napojení na obecní komunikaci.

„Vyjádření za obec je, že obec nepreferuje, aby tu vznikaly ubytovny. My jsme se vyjadřovali jako vlastník toho pozemku (silnice) a jako úřad musíme rozhodnout, přestože se nám to jako majiteli nelíbí. Já si nemohu přehodit masku a napsat, že s tím souhlasím. Je to takový paradox, možná chyba v zákoně,“ říká Zdeněk Praus.

Ubytovna má vyrůst mezi rodinnými domy u nádraží v Častolovicích.

Jenže právě to úředníci kraje Častolovicím vytkli: „Je třeba rozlišovat mezi nesouhlasem vlastníka a rozhodnutím správního orgánu, které může být i při existenci negativního stanoviska vlastníka místní komunikace kladné. V každém případě však musí být vydáno.“

Postup radnice, která jako úřad nebyla pro ani proti, kritizuje opozice. Podle ní měla být rada aktivnější a proti ubytovně bojovat.

„To jsou výmluvy pana starosty. Kdyby měl opravdu velký zájem, aby tam ta ubytovna nebyla, navedl by lidi k petici,“ upozorňuje na nečinnost městyse opoziční zastupitelka Jarmila Novohradská (nestr.), která sama obešla sousedy budoucí ubytovny a ti narychlo odmítavou petici sepsali.

„Nesouhlasíme s tím, aby to v takovéhle nudli mezi barákama vzniklo. Snad to zatrhnou hasiči, protože se tam nevejdou nástupní plochy,“ uvádí hlavní argument Věra Kovaříčková ze sousedství.

Jenže hasiči už podle mluvčí Martiny Götzové kladné stanovisko pro stavbu vydali: „K záměru jsme se vyjadřovali již v roce 2017. V tomto případě není nutné nástupní plochy řešit, protože se jedná o malou požární výšku objektu.“

Starosta je rád, že kauzu dostane jiný úřad: „Těžko můžeme rozhodovat něco, na co nejsme školení. Předali to odborníkům, ať rozhodne nestranná osoba.“