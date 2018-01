Úplatky jsem nebral a na tendry neměl vliv, hájí se exředitel Nečesaný

Nečesaný ale odmítá vše, co mu obžaloba klade za vinu. Mimo jiné tvrdí, že na uzavírání zakázek neměl v nemocnici žádný vliv.



Obžalovaná je také Nečesaného žena Šárka. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti může jít do vězení na tři roky až osm let. A třetímu obžalovanému, Tomáši Macháčkovi z firmy MedicCor, hrozí za údajné podplácení rok až šest let vězení.

Obžaloba postihuje období 2007 až 2010. Nečesanému klade za vinu, že jako generální ředitel a předseda představenstva krajské nemocnice Liberec přislíbil za úplatu firmám B Braun, NT Medica, Medtronic a MedicCor, že je z titulu své funkce zvýhodní v obchodním styku s krajskou nemocnicí.

„Konkrétně jim buď umožní obchodovat s krajskou nemocnicí, nebo zajistí, aby tyto společnosti dodávaly do nemocnice zboží ve výrazně vyšším obratu,“ uvedl státní zástupce Lukáš Otipka při čtení obžaloby.

Firmy úplatky podle obžaloby posílaly Nečesanému prostřednictvím společnosti Sarmed jeho manželky Šárky. Ta podle tvrzení obžaloby vystavovala firmám faktury za fiktivní služby.

Podle státního zástupce Lukáše Otipky poskytly společnosti za údajnou fiktivní spolupráci částky – Medtronic 10,3 milionu korun, B Braun přes 9 milionů korun, NT Medica 1,7 milionu korun a MedicCor 870 tisíc korun. Další milion podle obžaloby obdržela Šárka Nečesaná od zájmových společností přímo. Nečesaná odmítla vypovídat.

Luděk Nečesaný naproti tomu hovořil pět hodin, na dotazy senátu a státního zástupce bude odpovídat ještě ve čtvrtek. V pondělí se snažil dokázat, že na uzavírání zakázek neměl žádný vliv.

„Snažil jsem se vyvrátit vše, co se v dokumentu píše. Ve spise není vůbec důkaz, že by se stalo nějaké protiprávní jednání,“ uvedl Luděk Nečesaný. Nikdy mu prý nikdo neřekl, kdy, komu a jaký vydal pokyn, aby mu za to byla vyplacena odměna.

„I sama obžaloba konstatuje, že mě obžalovává z toho, že jsem mohl neformálním způsobem tyto zakázky ovlivňovat. A sama říká, že nebylo prokázáno, že by se Nečesaný těchto zakázek účastnil ve smyslu výběru. Zakázky šly totiž napříč nemocnicí,“ uvedl Nečesaný.

Podle něj vyhodnocení a výběr prováděl někdo jiný a ředitel jen podepisoval smlouvy. Odmítl jakoukoliv míru nevýhodnosti. „Nemocnice byla za mě vždy zisková,“ zdůraznil.

Tvrdí, že poradenské, konzultační a analytické služby poskytoval zdravotnickým firmám několik let před nástupem do liberecké nemocnice jako podnikající fyzická osoba pod hlavičkou firmy MUDr. Nečesaný.

Na pozici ředitele se však nemohl této činnosti věnovat naplno. A podle něj šlo o přechodné období, než si zdravotnické firmy zajistí jiné odborníky. Společnost Sarmed nechal na manželku zapsat kvůli uzavřené konkurenční doložce.

Dál prý ale většinu činností zajišťoval sám. „Celá historie MUDr. Nečesaného má naprosto obdobné obraty jako společnost Sarmed,“ řekl Nečesaný. Jeho roční příjmy z této činnosti se v předchozích letech pohybovaly od 6,5 do 9,5 milionů.

Policie ve většině případů nezjistila, kdo mu údajné úplatky předával. „Důvod je jednoduchý. Dvě z těchto firem jsou natolik velké a s tak složitou organizační strukturou, že se policii přes veškerou snahu nepodařilo zjistit, která z konkrétních osob v dané firmě dojednávala spolupráci se společností Sarmed,“ vysvětlil státní zástupce Otipka. U třetí firmy osoba, jež měla mít u sebe účetní doklady, spáchala sebevraždu.

Jediným obžalovaným zástupcem zdravotních firem je tak jen Tomáš Macháček z firmy MedicCor. Obžaloba tvrdí, že tato společnost na úplatky pro Nečesaného vydala 870 tisíc korun.