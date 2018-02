Jihomoravské řidiče ohrožují billboardy, majitelé se k odstranění nemají

10:18

Ačkoliv u frekventovaných silnic už od loňského září billboardy nemají co dělat, stejně je řidiči stále míjejí. Jejich majitelům se do odstraňování příliš nechce a postupy úřadů jsou pomalé. Na jihu Moravy je to problém o to palčivější, že je zde mimo Prahu nejvíc nebezpečných poutačů z celého Česka.