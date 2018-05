Většině Čechů stačí přijít jednou za život, říká turistický šéf Hradu

Pražský hrad je pravidelně nejnavštěvovanější památkou, kolik lidí loni přišlo?

Loni bylo necelých 2,4 milionu platících návštěvníků, ale včetně průchozích bylo na Pražském hradě téměř osm milionů lidí. Každý rok se počet zvyšuje. V roce 2016 to bylo 2,1 milionu platících.

Nebojíte se náporu návštěvníků? Jak ho chcete zvládnout?

Návštěvnost roste neustále a my na ni reagujeme nejen navýšením personálu v provozu cestovního ruchu, ale také budováním nových pokladen. Potřebujeme návštěvníky co nejrychleji odbavit a poskytnout jim potřebné informace, aby měli návštěvu co nejkomfortnější. Jednu novou pokladnu jsme otevřeli před čtyřmi lety a další loni. Letos v červnu budeme přidávat druhou pokladnu v Obrazárně Pražského hradu, kde je jedna z nejvytíženějších pokladen. Další plánujeme také ve Slévárenském dvoře.

Asociace cestovních kanceláří chce u některých českých památek vyšší návštěvnost regulovat. Bude nutná regulace i na Hradě?

My musíme zvažovat dvě hlediska. Jedno je komfort pro návštěvníky a druhé hledisko je ochrana samotné památky. Takto chráníme například katedrálu sv. Víta, kde se návštěvnost v hlavní sezoně reguluje už několik let. Když se naplní určitý počet návštěvníků, tak na chvíli uzavřeme, než část lidí zase vyjde. Návštěvnost regulujeme, aby se ochránila umělecká díla nebo fresky, které by mohly být poškozené srážením vlhkosti, která se tvoří při větší akumulaci lidí. Kolegové z památkové péče proto také přijímají i některá technická opatření pro zlepšení cirkulace vzduchu.

Jaký je mezi návštěvníky podíl cizinců a Čechů a chtějí tyto skupiny vidět něco jiného?

Odhadem je to asi devadesát procent zahraničních turistů a deset procent Čechů. Jejich cíl se neliší. Včetně průchozích sem zamíří osm milionů lidí, a i když jsou různých národností, tak se jejich požadavky prolínají.

Myslíte si, že Češi zavítají na Pražský hrad jen jednou se školním výletem, nebo vícekrát?

Když nebudeme brát v potaz jednorázové akce, o které je velký zájem, tak většina Čechů sem přijde jen jednou, maximálně dvakrát za život. Na druhou stranu jsou zde studenti, umělci a další, kteří se sem vracejí pravidelně kvůli atmosféře nebo studiu architektury.

Jak získáváte zpětnou vazbu od návštěvníků?

Návštěvníci nám posílají podněty na e-mailovou adresu nebo nám je sdělují na pokladnách a u informátorů. Na pravidelných sezeních pak s kolegy vyhodnocujeme, co lidem vadí, co se jim líbí, nebo jak se v čase proměňuje pohyb návštěvníků po areálu. Na četné návrhy návštěvníků jsme například sjednotili orientační systém a mapu Hradu.

Vadí cizincům kontroly u vchodů?

Návštěvníci ze zahraničí znají tato bezpečnostní omezení z jiných turistických destinací světa. Žádné stížnosti v této věci nemáme.

Který vchod je nejvytíženější?

Nejvíce lidí na Pražský hrad přichází z Hradčanského náměstí, druhý je Prašný most a třetí je Opyš.

Kdy je podle vás nejlepší čas na klidnou návštěvu Hradu?

Na klidnější procházku bych doporučil čas okolo 9. hodiny, nebo odpoledne okolo třetí. Genius loci Pražského hradu si lze užít i v noci, areál je otevřený do deseti hodin.

Kolik času zabere prohlédnout si všechno v areálu Hradu?

Doporučil bych raději dva celé dny. Nebavíme se jen o prohlídkách, ale máme tu výstavy a v létě otevřené zahrady. Okruh A, ve kterém jsou přidané stálé expozice, zabere pět hodin. I proto, že prohlídka může trvat déle, platí vstupenky i na následující den. Do každého objektu sice můžete vstoupit pouze jednou, ale můžete si návštěvu rozdělit.

Plánujete použití turistických mobilních aplikací?

Turistickou mobilní aplikaci jsme měli, ale v provozu se neosvědčila. Proto sázíme na jiné osvědčené nástroje, například webové stránky upravené také pro mobilní zařízení, kde je přístupná například virtuální prohlídka. Návštěvníci s mobily nebo tablety mohou při návštěvě na svém zařízení najít informace o objektu, na který se právě dívají. Zároveň máme přístroje audioguide s 96 zastaveními nebo si můžete objednat průvodce, který vám připraví prohlídku na míru.

Máte oblíbenou část areálu Hradu, kterou byste doporučil?

Ze všech míst na Hradě mám nejraději věž katedrály sv. Víta. Výhled na střechy Malé Strany je odsud asi úplně nejhezčí. Zároveň uvidíte Pražský hrad z jiné perspektivy.

Která z dosud nepřístupných míst by se mohla otevřít?

Stále připravujeme nějaké novinky. Nová expozice se v sobotu otevřela v Rožmberském paláci. Kolegové z uměleckých sbírek udělali novou expozici pokojů v Ústavu šlechtičen.

O víkendu Pražský hrad zahájil novou turistickou sezonu, na co se mohou návštěvníci těšit?

Návštěvnická sezóna nám běžně začíná 1. dubna, ale se slavnostním zahájením, obvykle čekáme až na květen, kdy je stabilnější počasí. Co se týká novinek, na září například chystáme výstavu obrazů, které pro Pražský hrad zakoupil T. G. Masaryk. Její název Tož to kupte je autentickým výrokem, kterým T. G. M. rozhodl o nákupu jednoho z děl, protože částici “tož“ používal velmi často. Nemělo to proto konotaci, že mu byl nákup obrazu lhostejný, ale mělo jít o vyjádření jednoznačné preference.

Jak Pražský hrad slaví 100. výročí republiky?

V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky Kancelář prezidenta republiky ve spolupráci se Správou Pražského hradu připravila celkem pět krátkodobých výstav. Jsou to výstavy V základech státnosti, Symbolická moc českých korunovačních klenotů, Labyrintem dějin českých zemí a Doteky státnosti. Cyklus tohoto projektu na konci června symbolicky zakončí výstava Stráž na Hradě pražském v Tereziánském křídle Starého královského paláce.