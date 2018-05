Návštěvnost kraje v prvním čtvrtletí roku zvedli lyžaři i turisté z Číny

Hranici 100 tisíc návštěvníků nepřekonali několik let. Ale letošní sezona byla pro Lyžařský areál Zadov výrazně úspěšná. Lyžařům přálo počasí, a tak se jich sem vydalo z České republiky i zahraničí celkem 106 tisíc.

I oni přispěli k tomu, že se počet hostů v jihočeských ubytovacích zařízeních za první čtvrtletí meziročně zvedl o patnáct procent.

Návštěvnost lyžařských areálů za poslední tři sezony Skiareál Lipno

sezona 2015/2016 139 000 lyžařů

sezona 2016/2017 175 000 lyžařů

sezona 2017/2018 180 000 lyžařů Lyžařský areál Zadov

sezona 2015/2016 80 000 lyžařů

sezona 2016/2017 93 000 lyžařů

sezona 2017/2018 106 000 lyžařů

„Byla to pro nás nejlepší zimní sezona za posledních deset let. Ve srovnání s rokem loňským je nárůst velký, což samozřejmě často ovlivňuje počasí,“ líčí ředitel zadovského areálu Luděk Sáska. Drtivá většina lyžařů jsou Češi. Ti ostatní přijíždějí z Německa či ze zemí Beneluxu.

O něco pestřejší složení turistů mají v Lipně nad Vltavou. V zimě místní lyžařský areál začali navštěvovat lidé ze zemí, na které zde nebyli v minulosti zvyklí.

„Začínají se objevovat například Izraelci či Filipínci. Měli jsme i návštěvníky z Jihoafrické republiky. Zatím to jsou minimální počty. Jde o turisty, kteří vyrazí do Česka na delší dobu, objevují jednotlivé destinace a chtějí si vyzkoušet i lyžování, takže se přihlásí do lyžařské školy,“ popisuje mluvčí skiareálu Vojen Smíšek.

Asi 80 procent návštěvníků ale přijíždí z Česka. Zbytek jsou Němci, tradičně Nizozemci a Rakušané. „Právě ty se snažíme oslovit, především pak rodiny s dětmi. Pravda je, že pro rakouského klienta je u nás nabídka cenově výhodnější,“ vysvětluje Smíšek.

Na Lipno si v zimě našlo cestu 180 tisíc lidí, což je nejvíc za poslední tři roky.

Pomohl i fakt, že zde měli letos nejdelší sezonu za poslední roky. Zatímco ta předloňská trvala 84 dnů, letošní byla delší téměř o měsíc.

„Hodnotíme ji jako návrat k nějakému standardu předchozích dobrých sezon. Byla průměrná až lehce nadprůměrná,“ komentuje Smíšek.

Region stále trápí průměrný počet přenocování

Čísla lyžařských areálů kopírují výsledky zveřejněné Českým statistickým úřadem. Podle nich se v hromadných ubytovacích zařízeních oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku ubytovalo o 31 tisíc hostů více. Celkem jich bylo 234 tisíc. Téměř stejnou měrou se na čísle podíleli Češi a cizinci. O 12 procent se pak navýšil počet nocí, které turisté v kraji strávili. Těch bylo 617 tisíc.

Co region stále trápí, je průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu. „Naším cílem nadále zůstává snaha o udržení návštěvníků v kraji co nejdéle. Tedy změnit poměr mezi jednodenními a vícedenními návštěvníky ve prospěch dlouhodobějších pobytů,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

To se podle čísel zatím nedaří. Průměrný počet přenocování i doba pobytu se totiž u turistů z tuzemska ve srovnání s minulým rokem nezměnily. U cizinců pak dokonce mírně zkrátily.

Jak už v kraji bývá zvykem, stále větší zájem o něj projevují turisté z Asie. Číňanů dokonce přijelo o 70 procent více než loni.

„Mezi zahraničními návštěvníky tvořili nejpočetnější skupinu hosté z Číny s podílem 18 procent, kteří se v čele skladby zahraničních hostů kraje drží od druhého čtvrtletí roku 2017. Dříve první Němci nyní obsadili druhé místo se 16 procenty. Na třetí a čtvrté místo se zařadili Tchaj-wanci a Jihokorejci s podílem více než 10 procent. Za nimi s velkým odstupem bylo na pátém místě Rakousko,“ zmiňuje Irena Kovárnová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích.

Jih Čech zaznamenal s 15 procenty druhý největší meziroční nárůst hostů ve srovnání s ostatními kraji. Vůbec nejlépe na tom je Plzeňský kraj, kde se hodnota vyšplhala na 24 procent.

„Jihočeský kraj se počtem hostů i jejich přenocováním podílel na návštěvnosti České republiky téměř šesti procenty a mezi kraji obsadil podle počtu hostů šesté a počtem přenocování páté místo. Hosté se v hromadných ubytovacích zařízeních kraje ubytovali na 2,6 noci, což je srovnatelné s celorepublikovou hodnotou. Podíl cizinců na celkovém počtu hostů byl 38,8 procenta, tím se kraj zařadil na čtvrté místo za Prahu, Karlovarský a Plzeňský kraj,“ shrnuje výsledky za první tři měsíce letošního roku Kovárnová.

Teď už se kraj připravuje na sezonu letní a výjimkou není ani lipenský areál. „Oproti jiným střediskům máme díky výjimečné dispozici silnější letní sezonu. Tvoří 60 procent ročního obratu. Abychom přilákali nové návštěvníky, budeme do novinek na léto investovat osm milionů korun,“ dodává Smíšek.