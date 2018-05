Naučte děti recyklovat

Ten vznikl ve spolupráci se společností EKO-KOM, která je partnerem science centra již pět let. A věřte, že se vaše ratolesti mají na co těšit.



Během 45 minut experimentování jim zkušení lektoři zábavnou formou prozradí vše o třídění, recyklaci a druzích odpadu. Seznámí je se základními barvami kontejnerů i s tím, co se do nich hází a proč.



Děti si pak zkusí odpadky samy správě vytřídit. Řeč přijde i na nejrůznější ekosystémy – třeba na ten v rybníku. Takže jestli jste dodnes netušili, co svačí taková zelenivka nebo hrotnatka, tým iQPARKU vám to jistě prozradí. Chybět nebudou omalovánky ani výroba EKO kytiček. Workshop se koná zdarma v rámci vstupného do expozic a probíhá každý víkend od 14 hodin v laboratořích.

V iQLANDII představí na Páce nové auto

To v sousední iQLANDII, která je určena starším dětem a jejich rodičům, si již tento pátek budete moci zvednout na venkovním exponátu „Páka – zvedni auto“. Na vozu najdete originální polepy, třeba vyobrazení vystřelených airbagů na oknech. Ty nechala automobilka zhotovit v rámci projektu Bezpečný pátek, který má upozornit na zvýšenou nehodovost právě tento den. To ale není vše, co vás v tomto science centru čeká. Těšit se tu můžete na dalších čtyři sta interaktivních exponátů, badatelské aktivity či na akční Science show, plné ohně, blesků a kouře.

Více informací najdete na: www.iQlandia.cz