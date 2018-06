VIDEO: Obnovovaná Mlýnská stezka připomene historii Jáchymovska

Kdysi tudy korzovaly zástupy lázeňských hostů. Výletní stezka Mlýnským údolím z Jáchymova do Ostrova, kterou v minulosti lemovalo množství mlýnů, nabízela jednu z nejoblíbenějších vycházek do okolí tamních lázní. Jenže po válce se na cestu zapomnělo, a tak zarostla a zpustla. Do její obnovy se pustil místní nadšenec Vladimír Kříž.