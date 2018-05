VIDEO: Filmaři točí špionážní seriál, Cheb proměnili v rakouské město

15:04

Město Cheb žije filmem. Natáčí se tu záběry do anglické špionážní minisérie Malá bubenice plné dynamických zvratů, intrik, svodů, lásky ale i zrady. Seriál z období 60. až 70. let minulého století vzniká pod záštitou britské BBC, americké AMC a produkční společnosti The Ink Factory.