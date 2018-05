Za loupež, po které zemřel cizinec v Dobřanech, dostal mladík tři roky

Útočník byl souzený jako mladistvý, protože čin spáchal loni v září ještě jako neplnoletý, necelé dva týdny před svými osmnáctinami. Za loupež mu tak hrozilo maximálně pět let vězení, jako dospělý by byl ohrožen trestní sazbou od 10 do 18 let.

Odsouzeného po odpykání trestu čeká vyhoštění na tři roky z České republiky. V rodné zemi má podle soudu družku a dvě děti.

Rozsudek nad mladistvým podle zákona nebylo možné zveřejnit hned ve středu, kdy jej soud vynesl, ale až nyní, kdy je již pravomocný. Souzený mladík i státní zástupce se sice hned ve středu vzdali práva na odvolání, kurátor to ale udělal až v pátek a rozsudek tak nabyl právní moci. Jméno ani podobu odsouzeného však nelze zveřejňovat ani nadále.

Soud ve středu rozhodl také o dalším mladistvém spoluobžalovaném, v jeho případě se ale proti rozsudku okamžitě odvolal státní zástupce, takže o jeho jednání není možné zveřejnit nic.

Čtveřice mladíků si podle obžaloby vyhlédla 10. září loňského roku večer v baru v Dobřanech devětadvacetiletého opilého muže z Ukrajiny. Ten osazenstvu baru platil panáky tvrdého alkoholu, některým poslal i lahev. Parta mladých se rozhodla, že ho připraví o peníze. Vylákali ho do tmavého zákoutí v centru Dobřan, údajně kvůli prodeji marihuany.

Nyní odsouzený mladík muže srazil na zem a pak do něj s dalšími členy party kopali a bili ho pěstmi do hlavy a krku. Odsouzený mu nejméně jednou dupl na hlavu.

Napadenému muži rozlámali kosti obličeje, utrhli mu i část ucha. „Útok byl velmi brutální. Poškozený se udusil vlastní krví, kterou vdechnul,“ uvedl soudce Jan Špeta.

Pachatelé vzali cizinci batoh, prohledali ho a odhodili

Pachatelé pak vzali přepadenému batoh, ve kterém měl kromě dokladů elektronické cigarety i peněženku s ukrajinskou měnou. Batoh ve spěchu prohledali a odhodili do nedaleké zahrady. Že v něm měl Ukrajinec ještě tři tisíce korun, ale nezjistili (o přepadení jsme psali zde).

Při pátrání po útočnících policistům pomohl i městský kamerový systém. Jak vyplynulo ze spisu, po činu si pachatelé útok ještě „přehrávali“ před jedním z dobřanských barů.

Policie oba mladistvé zatkla krátce po činu v domě v Dobřanech, který obývají problémoví obyvatelé. Vyšetřovali i dalšího, kterému však ještě nebylo ani patnáct let a není tak trestně odpovědný.

Lidé z domu po policejním zásahu zmizeli z města, měli obavy z pomsty krajanů zemřelého. Později tvrdili, že mladiství u nich jen přespali, že s nimi nemají nic společného.

Poslední z podezřelých, který byl jako jediný dospělý, ale zmizel. Policisté ho dopadli v březnu ve Velké Británii. Před měsícem jej dopravili do České republiky, ve vazební cele čeká na soud. Souzený bude samostatně.

