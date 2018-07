Při Národní pouti bude na Velehradě k vidění vzácná lebka svaté Ludmily

Desetitisíce poutníků uctí sv. Cyrila a Metoděje Od středečního poledne bude Velehrad pro motoristy uzavřený. Dopravní omezení je kvůli bezpečnosti nezbytné. Pořadatelé dvoudenních oslav příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu očekávají účast desetitisíců lidí z Česka i zahraničí. „Tento systém se osvědčil. Obec není zahlcená auty a přitom se všichni poutníci na místo dostanou,“ konstatoval starosta Aleš Mergental. Bohoslužby

Letošní Dny lidí dobré vůle neopomenou sté výročí vzniku Československa ani 25 let od zasvěcení našeho národa Panně Marii. I proto na Velehrad dorazí jedna z nejvzácnějších relikvií Svatovítského pokladu, lebka svaté Ludmily. Při čtvrteční bohoslužbě, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, bude stát u hlavního oltáře na pódiu před bazilikou. Mše začíná v 10.30 hodin. Relikvie nebude chybět ani při středeční bohoslužbě vozíčkářů v 16 hodin a tradiční modlitbě za vlast v 19 hodin. Mimo tuto dobu ji návštěvníci uvidí v Královské kapli v bazilice. „Letos jsme na slavnosti pozvali také krojované páry ze všech krajů, protože jsme chtěli význam pouti rozšířit i do dalších regionů,“ upozornil starosta s tím, že někteří z krojovaných budou držet i čestnou stráž u lebky svaté Ludmily. Do obce jen s povolením

Velehrad bude pro individuální dopravu uzavřený od středečního poledne do čtvrtečních 17 hodin. Pro automobily bude vyhrazené parkoviště ve Starém Městě v Tovární ulici nebo v Tupesech na hřišti. Odtud se na Velehrad dostanou buď pěšky, nebo kyvadlovou dopravou. Autobusy budou poutníky nabírat už na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti, pojedou i ze Starého Města nebo Zlechova. Ostatní návštěvníci mohou přijet na kole a využít zdarma úschovnu v zahradě Domova pro osoby se zdravotním postižením. Obyvatelé Velehradu a sousedních obcí dostanou ke vjezdu povolenky. Stanové městečko

Ubytování přímo na Velehradě bývá rezervované dlouho dopředu. Pro nenáročné turisty je ale v obci připravené stanové městečko na louce pod hřbitovem. Přijet se k němu dá pouze ze směru od Tupes, a to už od dnešních 17 hodin. Zítra bude k vjezdu potřebná registrace. Stanové městečko je zdarma. Co si nenechat ujít

Den před svátkem věrozvěstů nabízí Velehrad letos už podevatenácté kulturní i sportovní program určený pro širokou veřejnost. Po celou středu si malí fotbalisté mohou vyzkoušet své dovednosti s Antonínem Panenkou, zahrát si ping pong nebo se naučit některou z parkurových disciplín s trenéry ze skupiny Improve Yourself. Sté výročí vzniku Československa přiblíží výstava ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje nazvaná Katolická církev a republika – 100 let. Ukáže příběhy osobností církve i zásadní momenty stoletého vztahu státu a církve. K vidění bude jen na Velehradě do konce srpna. Pro pobavení dětí přijede Michal Nesvadba, Klaunské divadlo Mimo nebo Divadlo Víti Marčíka. Starší mládeži zahraje kapela Mirai a večerní koncert na nádvoří se tradičně neobejde bez Jiřího Pavlici s Hradišťanem, zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů a Sboru Stojanova gymnázia Velehrad. Letos vystoupí také Hana Zagorová a Vašo Patejdl. Bankomat i zdravotníci

Praktickou novinkou letošního roku je bankomat v turistickém centru. Stejně tak bude k dispozici prodlužovací šňůra na dobití mobilních telefonů u obecního úřadu. Na pouti jsou připravení také zdravotníci, kteří pomohou při nevolnosti, nedostatku tekutin i při drobných poraněních. Dobrovolníci pod hlavičkou Maltézské pomoci se zase budou starat o vozíčkáře, kterých by mělo přijet na 120 nejen z Česka, ale i Německa nebo Polska.