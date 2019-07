České Švýcarsko láká stále více turistů, zejména na projížďky soutěskami

„Lidí chodí víc než v loňském roce, teď o prázdninách hlavně rodiny s dětmi,“ říká Olga Pflanzerová, pokladní z Edmundovy soutěsky. „Letos máme o jednu lodičku víc než loni, i tak je stále plno,“ doplňuje.

Strmé skály tyčící se do výšky až 150 metrů nebo zajímavé skalní útvary lákaly turisty už před více než sto lety. První návštěvníci si mohli projet Edmundovu soutěsku už v roce 1890, druhou část – Divokou soutěsku – o osm let později. Ani po sto letech zájem turistů neopadá, naopak dramaticky roste.

Z Hřenska, které je nejníže položenou obcí v republice a vstupní branou do Českého Švýcarska, vede do soutěsek pohodlná, dva kilometry dlouhá cesta podél Kamenice k první nástupní stanici lodiček.

Než se však člověk dostane až sem, musí v případě, že přijel autem, vyřešit zásadní problém. Kam s ním, tedy s autem. Parkoviště jsou v sezoně od rána plná a mimo vyhrazená místa je odstavení vozidel zakázáno.

Chce to trochu trpělivosti, avšak místo se nakonec najde, jak potvrzuje rodina se třemi malými dětmi. V Českém Švýcarsku jsou poprvé a ze zdejší krajiny jsou nadšení. Stejně jako Dvořákovi z Blanska. Ti přijeli s kamarádkou, která sem jezdí opakovaně. Kromě soutěsek mají v plánu Pravčickou bránu nebo Děčín.

Parkování přímo v Hřensku vyjde na 120 korun za auto a den, na Mezní louce, která je výchozím místem na Pravčickou bránu, je celodenní parkování o 20 korun levnější.

Soutěsky brázdí celkem dvanáct lodí, pojmou až 25 pasažérů

Pro zdatnější turisty je připravena naučná stezka Hřenskem, která je nasměruje jak na Pravčickou bránu, tak do soutěsek. Je dlouhá asi 16 kilometrů, začátek v Hřensku je sice do kopce, ale další část cesty je po rovině nebo z kopce. Zpáteční cesta je za odměnu, svezení na lodičkách a pak podél Kamenice zpátky do Hřenska.

K dispozici je v soutěskách celkem 12 lodiček, 9 jich pendluje na Edmundově, na Divoké jezdí tři. Každá pojme 25 pasažérů a není problém přepravit dětský kočárek nebo psa. Pokud přijede někdo s kolem, musí ho nechat na břehu, kola na loď nesmí.

Dospělí zaplatí za jednu jízdu v Edmundově soutěsce 80 korun, děti a senioři 40 korun. V Divoké soutěsce je to 60 korun za dospělého a 30 korun za dítě nebo seniora.

„Cesta trvá zhruba 20 minut, během plavby turisty upozorňujeme na různé sklaní útvary, fantazii se meze nekladou,“ uvádí Vlastimil Peroutka, převozník se šestiletou zkušeností.

„Samotná plavba je bezpečná, někdy se stane, že se turista, často posilněn alkoholem, chce dobrovolně vykoupat a do vody skočí. Dostat ho zpátky do lodě může však být problém, hloubka je místy až šest metrů a dostat se na břeh není jednoduché, není se čeho zachytit,“ dodává.

Stačí, aby se odrážecí bidlo zapíchlo do dna, a jste ve vodě

Avšak nekoupou se jenom turisté, i převozník může skončit ve vodě. „Stačí, aby se odrážecí bidlo zapíchlo do dna, a jste ve vodě,“ usmívá se Peroutka.

Kromě češtiny je dnes na nejnavštěvovanějších místech nejčastěji slyšet němčina, angličtina, ruština nebo japonština. Turistka z Ruska, která sice žije v Liberci už 14 let, ale na výletě v Českém Švýcarsku je poprvé, přijela na doporučení svých krajanů. „Každý říká, jak je to tady perfektní, tak jsem to chtěla taky vidět,“ líčí paní Jarovskaja.

Skupinu turistů z Hongkongu doprovází český průvodce. „Přijeli jsme z Prahy a vozíme turisty z celého světa na jednodenní výlety do Českého Švýcarska,“ popisuje průvodce Radek. Vidět zdejší krásnou krajinu chtějí turisté z Austrálie, Ameriky nebo Izraele. Těch je čím dál víc. „Většinou jsou nadšení, jejich reakce a recenze jsou pozitivní,“ doplňuje průvodce.

Zajít si na oběd nebo po výletě jen tak posedět u kávy se nabízí hned v několika restauracích, ať už přímo v Hřensku, nebo na Mezní louce. Káva za 79, štrúdl za 80, polévka od 59 korun nebo řízek s bramborem za 120. Je to málo, hodně, nebo tak akorát? Záleží na možnostech každého z návštěvníků.

Kdo si chce užít České Švýcarsko trochu v klidu, naplánuje si výlet po prázdninách. Soutěsky jsou letos otevřené denně až do 4. listopadu, Pravčická brána do konce října denně, od listopadu do března pouze od pátku do neděle. Výjimkou jsou vánoční svátky, od 26. prosince do 1. ledna je přístupná každý den.