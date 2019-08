Nestavte kamenné věžičky, upozorňuje komiks návštěvníky Českého Švýcarska

Netradičním způsobem se pracovníci národního parku Českého Švýcarska pustili do boje proti desítkám věžiček z kamenů, které návštěvníci postavili u Dolského mlýna. Nechali vytvořit komiks, který by měl turisty upozornit, že by u kulturní památky věžičky neměli budovat. K vidění je právě u Dolského mlýna.