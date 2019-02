Růst cen zastavil v Hradci obnovu Národního domu. Lidé sepsali petici

„Chceme zachránit dědictví našich předků. Petici již podepsalo přes pět set lidí,“ uvedl člen petičního výboru František Hellebrand.

O víkendu iniciátoři petice po městě roznesli na 2 600 letáků. Mají i svůj web.



„V nejbližších dnech bychom chtěli kontaktovat vedení města,“ uvedl Viktor Švéda z petičního výboru.

Petenti žádají vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, které by ukázalo reálnou cenu stavby, a uskutečnění projektu.

Podle toho měl být Národní dům, kde sídlí knihovna, infocentrum a kino, opraven a v podkroví mělo vzniknout komunitní centrum pro kulturní setkání i sociální služby. Právě v souvislosti s ním Hradec předloni získal dotaci.

Uskutečnění projektu zastupitelé schválili loni v březnu. Před třemi týdny toto usnesení zrušili a neschválili přijetí dotace.

„Jedním z hlavních důvodů byly vysoké náklady. Když jsme v roce 2016 zakládali fond na opravu Národního domu, počítalo se s náklady do 30 milionů korun. Loni v březnu již byla částka vyčíslena na 58 milionů, vzhledem k získané osmnáctimilionové dotaci ale byla většina tehdejších zastupitelů pro, protože by to neohrozilo další investice,“ vysvětlil místostarosta Petr Havrlant.

Náklady jsou výrazně vyšší

Na podzim se však předpokládané náklady vyšplhaly na 67,4 milionu korun. „A to nejsou konečné náklady, další peníze by stál autorský a technický dozor, stěhování kina a knihovny do náhradních prostor. Vysoké by byly i náklady na úvěr, předpokládané vícepráce a další vybavení polyfunkčního centra. Odhadujeme celkových 80 milionů. To by asi na tři roky zastavilo jakékoliv jiné investice či opravy na území města,“ dodal místostarosta.

Minulý týden již Hradec informoval Centrum pro regionální rozvoj ČR o neschválení přijetí dotace.

Podle petice je to chyba. „Dle našeho názoru je chybou odmítnout dotaci ve výši 18 milionů korun, rekonstruovat Národní dům ve stávajícím objemu a z vlastních prostředků města. Rekonstrukce bude pro město stejně nákladná a navíc nezíská žádnou přidanou hodnotu v podobě multifunkčního sálu,“ uvádí.

Podle místostarosty je právě vestavba do střechy natolik technicky náročná, že stavbu prodražuje nad rámec získaných 18 milionů.

Podle zákona je usnesení zastupitelů platné. „Peticí se po jejím doručení budou zastupitelé zabývat,“ dodal Petr Havrlant.

Národní dům chce město spravit postupně, v první fázi střechu včetně krovů. „Investiční akce budeme řešit za dva tři týdny na pracovní schůzce členů zastupitelstva. Budeme o všem také informovat občany,“ doplnil.

Obnovu domu Hradec chystal dlouho. Roku 2011 vyhlásil architektonickou soutěž, pět let poté vznikl speciální účet, předloni projekt.