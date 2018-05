Národní dům bude fungovat na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

„Jde o poněkud netradiční postup, ke kterému přistupujeme po vzájemné dohodě s vedením Národního domu. Jde o to, aby restauraci v době rekonstrukce neopustil personál, který by musel zůstat doma na 60ti procentech platu. To by mohlo vyústit v to, že by si lidé hledali jinou práci a po dokončení oprav by je Národní dům už také nemusel získat zpět,“ vysvětlila primátorka Prostějova Alena Rašková.

Restaurace se proto přesune do stanů na plochu před muzeem. Kuchyně bude přemístěna do blízké Střední odborné školy na náměstí E. Husserla. Jídelníček bude pochopitelně upraven „letním“ podmínkám stanové restaurace.