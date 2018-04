Za drogy v náplasti soud uložil vězení, podíl na smrti ale muži neprokázal

„Rozsudek je zatím nepravomocný, protože se proti němu odvolal státní zástupce,“ říká mluvčí Krajského soudu v Ostravě Jiří Barč. Kováč tak nadále zůstává ve vazbě.

Podle obžaloby si mladý muž nejméně od května 2016 do ledna 2017 opatřoval fentanylové náplasti, které užíval pro svou potřebu, ale také předával dalším lidem. Ti je užívali buď přímo, nebo si náplasti vyvařili a extrakt píchali do žíly. Jeden z jeho klientů zemřel předloni v listopadu ve věku 57 let na předávkování.

Kováč u soudu řekl, že fentanylové náplasti získával od svého známého, kterého navštěvoval v pečovatelském domě v Bruntále. „Někdy jsem mu za to dal 200 korun, jindy čokoládu a někdy nic,“ zmínil s tím, že většinu náplastí použil sám, protože měl velkou spotřebu (o soudu podrobněji zde).

Smrtící dodávku mohl sehnat jinde, potvrdili svědci

Přiznal také, že kousek náplasti ustřihl svému staršímu známému. Odmítá ale přímou spojitost s jeho úmrtím. Naznačil, že muž mohl smrtící dávku získat od někoho jiného z místní komunity narkomanů. V tom ho podpořili i další svědci, podle kterých měl starší muž více dodavatelů.

Ve prospěch Kováče hrála i řada okolností. Například, že nebylo možné určit přesnou dobu smrti staršího muže, protože ho našli až po delším čase, kdy už se tělo rozkládalo a hladina fentanylu v něm byla nízká.

Chyběla i náplast jako důkaz. Soudu se tak nepodařilo prokázat přímou spojitost Kováče s úmrtím.

Podle zjištění MF DNES jen v Moravskoslezském kraji zemřelo v uplynulých dvou letech na předávkování fentanylem získaným z náplastí pět narkomanů.