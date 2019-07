Kobky na pražských náplavkách mají své první nájemce, fungovat budou od září

Během letních prázdnin by na kobkách měly být dokončeny stavební práce a v září by tak měly být připraveny k předání novým provozovatelům. Nově pronajaté prostory by měly být po rekonstrukci využívány celoročně.

Výběrové řízení vypsalo město 6. dubna tohoto roku a týkalo se jedné kobky na Rašínově nábřeží a šesti na Hořejším. Celkem bylo odevzdáno přes padesát nabídek.

Komise, která se skládala ze zástupců odborů magistrátu a zástupců správce náplavek, vybrala první čtyři vítěze. Na Rašínově nábřeží byl schválen nájemce kobky číslo 5, na Horním nábřeží jsou schváleni nájemci pro kobky číslo 8, 10 a 12.

„Kobku číslo 5 na Rašínově nábřeží bude provozovat Tiskárna na vzduchu s.r.o., která zde vytvoří inovativní kavárnu s barem. Kobku číslo 12 na Hořejším nábřeží získala společnost ŠAFY production s.r.o., která zde vytvoří ateliér,“ uvedl mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman.

Zbylé dvě kobky na Hořejším nábřeží budou podle Hofmana provozovat fyzické osoby a vznikne zde další kavárna a ateliér s moderní řemeslnou dílnou.

Podle radního pro oblast majetku Jana Chabra je v souvislosti s revitalizací prostoru náplavek a kobek Rašínova a Hořejšího nábřeží pro hlavní město důležitá nejen jejich kultivace, ale také nové nastavení programového využití.



„Náplavky v metropoli patří mezi nejvýznamnější veřejné prostory a veřejné výběrové řízení na nájemce kobek má zajistit zajímavou, atraktivní a autentickou skladbu provozovatelů. To přispěje nejen ke kvalitě života, ale i posílení hodnot tohoto prostoru pro Pražany a návštěvníky hlavního města,“ doplnil radní.

„Kromě vítězů výběrového řízení se do kobek vrátí dosavadní provozovatelé, tedy například Bajkazyl, Avoid Gallery nebo Galerie Nábřeží, zároveň se na Hořejší nábřeží dostane díky výpůjční smlouvě i pobočka městské knihovny, zamýšlená jako komunitní kobka se zajímavým obsahem rozšiřujícím běžné služby knihovny,“ popsal kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko z firmy Trade Centre Praha, a.s., která pražské náplavky spravuje.



Až na kobky 1 a 2 na Hořejším nábřeží jsou všechny kobky určené k pronajmutí využité. Na nájemce těchto prostorů bude vyhlášeno nové výběrové řízení.