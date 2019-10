Den otevřených kobek ukazuje návštěvníkům opravené prostory na náplavkách

22:20

Opravené kobky na pražských náplavkách se ve středu a ve čtvrtek otevírají veřejnosti. Akce umožní návštěvníkům nahlédnout do zrekonstruovaných prostor na Hořejším a Rašínově nábřeží, které by jejich pronajímatelé měli brzy uvést do provozu. V celkem dvaceti kobkách budou mimo jiné galerie, ateliéry či kavárny.