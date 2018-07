Vyhrožovali muslimům v parku a vytáhli na ně zbraň. Policie je obvinila

K dnešnímu konfliktu v parku- každoroční pojídání čuníka v parku se letos nevydařilo, takže jsme se sešli jen v pěti lidech (nechci uvádět jména...kdyžtak ať se dotyční označí sami) seděli jsme na dvou lavičkách a pojídali dobroty, pili pivo a povídali- pak šla klem muslimka s hidžábem a kočárkem- vlastně šly dvě, ale ta druhá najednou, když to začalo mizela. Nezaznamenala jsem podnět, na základě kterého začala hystericky ječet na jednoho z našich...Řvala ČESKY (na policii u...ž potřebovala tlumočníka- zřejmě aby poradil jak z toho ven) "Máš problém? Co jako máš za problém?" (Na policii potom uvedla, že začala, protože řekl "Ty vole muslimka"- co jí jako vadí? Měla by na to být hrdá, ne?)Na to jí on odpověděl: "ano, mám problém, nemám rád islám." Podotýkám, ani slovo k její osobě... Opět hystericky ječela, že ted má problém, ona že zavolá, a my se nemáme hnout z místa. OK, nic jsme jí neudělali, na policii si rádi počkáme... jenže namísto policie přijeli dva nabušení Arabi a na mého postiženého syna začali jako bez sebe řvát, cože si dovoluje vyhrožovat té nejhodnější paní....Celou dobu jsem se je snažila překřičet, a doptat se, co považují za výhružku a proč křičí na mého nemocného syna- když slyšel, že je nemocný, ten méně šílený (pruhované triko) se omluvil, ovšem borec v červeném řval prozměnu na mou čtrnáctiletou dceru, že dostane do držky, že jí rozbije hubu, protože prý do té chuděry ukřivděné měla údajně strčit.Ta zírala a nevěděla co, zatímco já jsem se ho opět snažila překřičet, abych ho upozornila, že je to moje dítě, a on si prostě nemůže dovolit, jako dospělý chlap ohrožovat malou holku. Ta se nakonec vzpamatovala a začala natáčet na mobil- proto video je trošku mimo- až po akci, kdy vysvětluju tomu druhému, že tohle fakt nemůžou (jeho koment- ale nedostane (přes hubu) byl fakt dojemný, hned mi bylo líp .) Po příjezdu policie tvrdili, že jsme do muslimky údajně strčili a já že jsem měla rasistické poznámky. Celou hádku jsem se držela a byla neústupná, ale velmi slušná a vím přesně, co jsem řekla- proto se omlouvám za výrazy po akci (video), v té situaci myslím omluvitelné. Moje děti ještě asi dlouho uvidí před očima dva dospělé magory jak na ně řvou a vyhrožují jim násilím. Mimochodem to řvoucí cosi na videu byl její chudáček synáček, co si taky přišel zařvat na nevěřící psy. Policisté v pohodě- až na jednu arogantní příslušnici, ovšem, při pohledu na ni mi bylo jasné, že si má co kompenzovat na druhých- k nám slušní, k nim rozpačitě úslužní... :-(