Na náměstích v kraji chybí wi-fi, kromě Liberce se lidé nepřipojí nikde

V sousedním Jablonci tuto službu na hlavním náměstí slibovali už loni v létě, ale vypadá to, že se jí obyvatelé dočkají až letos. Liberec nabízí volnou wi-fi od loňského podzimu.

„Bezdrátová síť v okolí radnice je stále k dispozici. Nyní jen řešíme, kam umístit routery, jelikož se v prostorách radnice vyměňovala okna, u kterých byly,“ uvedla mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

V Jablonci plánují tři náměstí, v Turnově „íčko“

V sousedním Jablonci loni v dubnu náměstek primátora Miloš Vele sdělil, že Jablonec chce být jako ostatní evropská města, která již pokrytí wi-fi sítí mají. Zároveň dodal, že pokud vše klapne, mohli by Jablonečané začít chytat internet na Dolním, Mírovém a Horním náměstí již v létě. Zatím se ale tak nestalo.

„Volným internetovým signálem máme zatím pokrytou budovu radnice a informační centrum v ní. Wi-fi běží i na magistrátu v Komenského ulici. Na Mírovém náměstí běžel signál ve zkušebním provozu. Nyní ho město plánuje posílit tak, aby pokryl celý prostor náměstí před radnicí. Mělo by se tak stát po schválení rozpočtu a počítáme, že do prázdnin už by se lidé mohli na wi-fi připojit,“ informovala mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová.

V Turnově wi-fi na veřejných místech radnice nezřídila, ale plánuje ji do informačního centra na náměstí Českého ráje, které se má rozšířit.

„Kromě wifiny by tady měl být dostupný i veřejný počítač, kde by si lidé mohli třeba zjistit odjezdy vlaků či autobusů. Na samotném náměstí bezplatnou wi-fi neplánujeme, jelikož ji tam nabízí například restaurace a tato služba už by zřejmě nebyla využívána,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Anna Šupíková.

V Lípě o volném internetu neuvažují

V České Lípě o volném internetu pro obyvatele neuvažují vůbec. „Jako město nic takového neprovozujeme. Pouze naše příspěvkové organizace. Wi-fi chytnete například v knihovně nebo ve sportovním areálu,“ řekl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

Například Česká pirátská strana by šla ráda cestou Finska, kde je právo občana na připojení k internetu zařazeno mezi základní lidská práva. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík se domnívá, že veřejné instituce by měly lidem zajistit možnost přístupu na internet.

„Je to služba pro lidi, kteří si internet nemohou dovolit. Rozhodně podporujeme, aby byl dostupný volně v budovách úřadů či knihovnách. Co se týče náměstí a parků, tak rozhodně ano, ale ve chvíli, kdy to stojí za vynaložené prostředky a není například zakázka na bezdrátové připojení předražená,“ uvádí Ferjenčík s tím, že se mu líbí cesta Turnova, kde chtějí mít v novém infocentru jeden veřejný počítač s připojením k internetu.