Při opravě náměstí v Brodě našli stopy po legendárním Cimrmanově mlýnu

Z mlýnu u brodu chtěl vyzařovat genialitu do Evropy „Jára Cimrman byl světoběžník, který někdy kolem roku 1907 pojal myšlenku, že se usadí,“ začíná své vyprávění o propojení mlýna a Brodu na stránkách havlíčkobrodského informačního centra největší český cimrmanolog, herec Zdeněk Svěrák. „Teď šlo ovšem o to, kde,“ dodává.

Cimrman měl prsty v radiokomunikaci a chtěl se usadit někde, odkud by mohl vyzařovat svou genialitu do celé Evropy. Hledal proto její střed. Jeho plánem bylo v tomto středu postavit chalupu s vysílací věží a odtud zasáhnout celý kontinent. Vystřihl si tedy mapu Evropy, ořezal si tužku a hledal těžiště. Takový střed našel poblíž Uherského Brodu. To se mu ale moc nehodilo. „Jára Cimrman měl v Německém Brodě svou celovečerní a později celoměsíční lásku učitelku Kláru. A protože byla z bohaté rodiny - a byla tedy naděje, že by mohla zafinancovat zmíněnou vysílací věž - se Cimrman chtěl přiblížit se svým středem Evropy více na západ,“ popisuje Svěrák v textu zveřejněném rovněž na městských webových stránkách. Posunutí středu Evropy Cimrman učinil, jako ostatně téměř vše, co dělal, svérázně. „Ustřihl kousek Uralu a tím se rázem dostal tam, kam potřeboval,“ vysvětlil Zdeněk Svěrák. Střed kontinentu se měl dle Cimrmana nalézat kdesi u brodu. „Měl vše promyšleno tak, že energii pro vysílací věž bude získávat pomocí mlýnského kola, čili, že v místě zároveň bude mlýn. A aby tento mlýn byl přístupný z obou stran řeky, chtěl tam mít brod,“ říká Svěrák. Vymyšleno to podle Svěráka měl tak, že si mlýn na svůj provoz vydělá mletím. „S tím, že dělba práce mezi rozhlasovým hlasatelem a mlynářem bude po dohodě: prostě dohodnou se, kdy který z nich bude mlít...,“ připomíná cimrmanolog.