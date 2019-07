Plzeňští radní hledají možnosti, jak zpříjemnit náměstí Republiky

Náměstek primátora Michal Vozobule řekl, že záměr upravit centrální náměstí má připravit Útvar koncepce a rozvoje (ÚKR).

„Bude to souviset s debatou o změně systému dopravy v centru. Myslím, že je třeba udělat další krok ke zklidnění provozu,“ uvedl Vozobule. V úvahu připadá, že se pro průjezd osobními auty uzavřou silnice na západní a východní straně náměstí.

A s tím má být spojená debata o dalších úpravách prostoru včetně otázky zeleně. Ač se proti tomu v minulosti odmítavě vyjadřovali památkáři, Vozobule to nepovažuje za nepřekonatelnou překážku.

„Je to o diskusi, kde a jakou formou by bylo možné zeleň použít. Možná najdeme nějakou cestu,“ sdělil. Upozornil, že by se řešení hledalo zřejmě prostřednictvím otevřené soutěže.

„Chtěl bych, aby se jednalo o otevřenou soutěž a mohl se do ní přihlásit třeba i někdo ze zahraničí. Předpokládám, že ji v příštím roce vyhlásíme,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář.

Ředitelka ÚKR Irena Vostracká předpokládá, že se její úřad na střed města zaměří v druhé polovině roku a domnívá se, že to bude hlavní úkol pro rok 2020. Otázka zeleně na náměstí podle Vostracké není problém pro veřejnost, ale zejména pro památkáře.

Památkář: Stromy by se do plochy náměstí sázet neměly

„Jde o hledání toho, co by bylo možné, o hledání konsensu,“ uvedla. Tvrdí, že ve prospěch zeleně by mluvilo například zlepšení klimatu v místě i lepší využití prostoru.

Například Pavel Domanický z Národního památkového ústavu se domnívá, že stromy by se do plochy náměstí sázet neměly. „Podobné nápady se čas od času objevují a zatím se nám je vždy podařilo jejich zastáncům rozmluvit,“ sdělil. Hlavním argumentem podle Domanického je, že v minulosti stromy na historickém náměstí nebyly.

Hlavní slovo by v záležitosti úpravy náměstí měl mít odbor památkové péče magistrátu. Vedoucí odboru Karel Zoch nevylučuje, že by se zeleň na náměstí objevit mohla.

„Ale je to otázka, na kterou není jednoduchá odpověď,“ připustil. Připomenul, že před několika roky byla dokončená rekonstrukce náměstí, které získalo novou dlažbu i originální kašny. Karel Zoch nicméně upozorňuje, že to neznamená, že se podoba prostranství nemůže upravovat.

Náměstí má řadu problémů, například automobilovou dopravu

„Už proto, že to náměstí má řadu problémů. Projíždějí jím auta ze všech čtyř stran, parkují podél silnic a vlastně tak odřezávají plochu náměstí od jeho obvodu, který bývá přetížený chodci. Najdeme i řadu jiných komplikací, které by se do budoucna měly vyřešit,“ vysvětluje.

Karel Zoch je pro to, aby se konala soutěž na návrh řešení problémů, která náměstí má. „A nechal bych při tom autorům poměrně volnou ruku. Ať to zkusí. Na to, abych si udělal názor, zda je tam zeleň vhodná, nebo ne, potřebuji nějaký návrh a jeho posouzení. Zkusme to ve variantách,“ konstatoval.

Možnosti je podle něho třeba promyslet a porovnat výhody a nevýhody a pak se definitivně rozhodnout. Šéf památkového odboru uvedl, že řada evropských měst, která historicky zeleň na náměstí neměla, ji tam nechala osadit.

„V některých případech to sice nedopadlo úplně ideálně, ale v jiných to bylo ku prospěchu věci. Rozhodně tedy nechci tvrdit, že na náměstí Republiky v Plzni zeleň v žádném případě být nemá,“ konstatoval.