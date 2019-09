Jihlava chce Prioru zasypat rampy a zřídit pasáž, majitel má námitky

Soutěž na oživení centrálního náměstí vyhrál se svým návrhem pražský MCA atelier. Jenže jeho architektonický návrh počítá se zasypáním ramp a rozšířením promenády mezi stromy hlouběji do náměstí.

Podle náměstka primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou), který má v gesci úsek územního plánu města, by podstatou celé úpravy mělo být vyřešení nákladních zásobovacích ramp, jež vedou z náměstí do podzemí pod Prior.

„Je to největší bariéra, která stojí před fungujícími restauracemi, obchody a předzahrádkami, jež lidé navštěvují. My tuto část potřebujeme propojit s náměstím. Bavíme se o několika variantách, jak problematiku zásobování vyřešit,“ upozornil Zeman, ale varianty nechtěl blíže specifikovat.

Dalším bodem, o kterém by vedení města s majitelem Prioru rádo hovořilo, je zpřístupnění obchodního domu z více míst.

Momentálně má Prior tři vstupy a jeden přístup do Mc Donald’s. „To je pro tak velký objekt velmi málo. Rádi bychom se bavili s panem majitelem o tom, že bychom z Prioru ve spodní části udělali pasáž. Celé by to dostalo jinou dynamiku. Zároveň si myslíme, že pasáž by i ekonomicky pomohla obchodnímu domu,“ poznamenal náměstek Zeman.

„Když bude někdo sponzorovat zásobování Prioru vrtulníkem...“

Podle něj má radnice v rukávu zajímavé nápady úprav, pro které není potřeba velkých zásahů ani velkých finančních investic.

Vedení magistrátu ale ví, že k jejich realizaci potřebují jednu zásadní věc, a to je najít společnou řeč i s majitelem Prioru. Ten se však k zasypání ramp dlouhodobě staví rezervovaně.

„Když bude někdo sponzorovat zásobování Prioru pomocí vrtulníku, tak by to možná šlo,“ reagoval Jan Hamáček, ředitel správy nemovitostí společnosti Le Cygne Sportif, jež obchodní dům vlastní.

Projekt revitalizace jihlavského náměstí je momentálně na začátku. „Připravujeme projektovou dokumentaci, byla podepsána smlouva s vítězem soutěže. V tuto chvíli dáváme dohromady harmonogram a vizi, jakým způsobem budeme postupovat v práci,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum).

„Čekají nás veřejná projednávání tak, abychom si upřesnili vítězný návrh a dostali se ke skutečné podobě toho, jak náměstí bude vypadat,“ upřesnila.



Vedení Jihlavy čekají ohledně revitalizace náměstí náročná jednání. „Kromě setkání se zástupci Prioru musíme vyřešit i to, zda se společně s revitalizací bude zároveň provádět i oprava vodovodů a kanalizace pod náměstím, protože to má velký vliv na celkovou cenu díla. Úprava projektu bude muset být i vzhledem ke koncepci dopravního modelu ve městě,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Jihlavu čekají jiné významné investice, náměstí přednost nemá

Kvůli posunu v harmonogramu čerpání dotací se takřka všechny velké investiční akce posouvají na rok 2022. Ať již jde o Horácký zimní stadion, nebo Centrální dopravní terminál.

„V jednu chvíli budeme realizovat hned několik významných projektů. Myslím, že nejschůdnější cestou bude úprava projektu revitalizace náměstí tak, abychom mohli náměstí dělat na etapy. Zároveň bych nezačínal dříve, než budeme mít vyřešený Prior,“ dodal Laštovička.

Primátorka Koubová by jako první krok při revitalizaci náměstí viděla úpravu mobiliáře.

„Pocitově ho upravíme tak, aby bylo hezčí i bez velkých stavebních úprav. Kolikrát stačí málo, aby se vnímání prostoru změnilo. Týká se to osázení stromů na náměstí, laviček, zastínění a vytvoření ‚hnízdeček‘, která budou pohodlná pro lidi. Ale i na tom je potřeba se nejprve domluvit s architekty,“ dodala primátorka.