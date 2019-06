Budějovické náměstí Přemysla Otakara II. se změní, ubude projíždějících aut

Když přijedou turisté do Českých Budějovic, jejich první kroky většinou míří na náměstí Přemysla Otakara II. Na první pohled vidí nádherné místo se spoustou památek. A na druhý? To už je velký rozdíl třeba proti italské Bologni nebo polskému Krakovu. Srdce těchto měst slouží hlavně lidem. Ne jako velká křižovatka, kudy si auta krátí cestu, jako je tomu právě v jihočeské metropoli.

Po dlouhých letech konečně nastává doba, kdy se i v Budějovicích v tomto směru začne něco měnit. Na stole už jsou první návrhy úprav hlavního náměstí i okolí a problematikou se začali vážně zabývat radní.

MF DNES mapovala v uplynulých dnech provoz v centru. Ověřila si, že s ohledem na tento historický prostor je situace naprosto nedůstojná. Za deset minut náměstí obkrouží 100 až 120 vozidel. Za hodinu jich je přes 600, za den jich tu projedou tisíce. Radnice si navíc nedokáže poradit ani s nelegálně parkujícími auty podél chodníků.

„Hlavní je zamezit tomu, aby náměstí sloužilo k průjezdu,“ říká předseda dopravní komise Jan Mádl (Čisté Budějovice). Ta se společně s komisemi pro architekturu a územní rozvoj, pro životní prostředí a zástupci památkové komise sešla a na společném jednání řešila, jak by se náměstí mělo změnit.

„Shodli jsme se na tom, že se náměstí a širší centrum musí řešit koncepčně. Zároveň panuje shoda v tom, že je třeba na náměstí omezit tranzitní dopravu. Nějakým způsobem by tam vjezd měl zůstat, ale nemělo by být možné projet náměstím od severu k jihu,“ líčí Mádl.

Právě doprava je při diskusích tématem číslo jedna. I přestože je debata na počátku, možnou variantou je uzavření části náměstí.

„Dopravu na náměstí nejde řešit bez diskuse o dopravě v celém historickém jádru města včetně parkování, zásobování, cyklistů nebo MHD. Relativně jednoduché by bylo zavřít například jednu, nebo dvě strany náměstí, ale měli bychom mít alespoň základní představu, co s takovou plochou budeme dělat. Pokud zůstane dlouho prázdná, tak to moc přesvědčivě vypadat nebude,“ míní Miroslav Vodák, architekt a předseda komise pro architekturu a územní rozvoj.

Je těžké vyhovět všem

Pokud odtud auta částečně zmizí, je podle Vodáka jasné, že část místních bude pro a část proti. „Je těžké vyhovět všem. Nejjednodušší by bylo zeptat se přímo občanů města, abychom věděli, jaký mají názor, nebo udělat sociálně-geografické průzkumy, které by poskytly data k rozhodování,“ uvádí Vodák.

Zabránit průjezdu přes náměstí považuje za hlavní cíl také náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). Podle něj by sem měli jezdit hlavně lidé, kteří zde bydlí, nebo sem míří kvůli zásobování či úřadům. „Vedle dopravy je také tématem, co udělat pro to, aby se lidi na náměstí cítili dobře. Chce to nové vybavení a přístup k akcím, které se tu odehrávají,“ líčí.

Pro zklidnění dopravy je i primátor Jiří Svoboda (ANO) „Také bych byl rád, aby na náměstí byla zeleň. Narážíme ale na striktní nepochopení ze strany památkářů, přestože tady v průběhu minulých století stromy byly,“ přidává svůj pohled primátor Jiří Svoboda (ANO). Kolem kašny zatím tak alespoň přibyly stromy v dřevěných kontejnerech.

„Vysuňme předzahrádky“

První konkrétní návrh už představil podnikatel Martin Pražák. Navrhuje, aby automobilový provoz a část parkovacích míst opustily polovinu náměstí. To by umožnilo vysunout předzahrádky ke středu.

Tím by vznikl větší prostor pro pěší před historickými domy a více by se odkryl pohled na loubí, které je skryté pod markýzami. Přibyla by také sezonní zeleň. Vzorem mohou být města v Rakousku, Švýcarsku i Itálii.

Rekonstrukce se pak má podle jeho návrhu dočkat i Krajinská ulice, aby fungovala jako skutečná pěší zóna a korzo. Součástí mají být i dopravní úpravy. Současný model, kdy malé elektrobusy vyjíždějí z centra Kanovnickou, by tak mohl zůstat.

„Jedním z cílů je, aby náměstí přestalo fungovalo jako zkratka přes historické centrum. Odhad je, že až 80 procent aut si krátí cestu průjezdem náměstí. Další cíl je zvýšit atraktivitu pro turisty a veřejnost,“ zdůrazňuje Pražák, který už oslovil většinu zástupců vedení města.

Domnívá se, že by měla nejdříve vzniknout pracovní skupina. Ta se věcí bude intenzivně zabývat a vše nasměruje k výběru architekta, který by řešil podobu, uspořádání a dopravu v centru.

„To, s čím přišel Martin Pražák, je jeden z názorů člověka, který ve městě žije, podniká a snaží se situaci někam posunout. Jsme teď na absolutním začátku debaty. Na konci by pak měl být soutěžní dialog a ten by měl v rámci architektonicko-urbanistické soutěže dát odpověď na to, jak bude náměstí vypadat. Nějaký čas to potrvá,“ dodává Thoma.

Další velká schůzka komisí se má odehrát v září. „Účastnily by se jí i komise kulturní a pro cestovní ruch. Měl by na tom pracovat tým lidí,“ uzavírá Mádl.

Anketa: Obyvatelé jsou pro změny

MF DNES se přímo na náměstí ptala obyvatel, zda jsou pro omezení dopravy a další úpravy. „Byla bych ráda, kdyby auta na náměstí Přemysla Otakara II. vůbec nebyla. Vyhnala bych je úplně. Stromů na náměstí by mohlo být více, třeba každý v jednom rohu. Kdyby se zahrádky vytáhly a v podchodech bylo víc místa, tak by to taky nemuselo být špatné. Vypadalo by to lépe a bylo by v podloubí víc místa. Lidé by se tam tak nemačkali,“ reagovala Hana Nováková

A zamyslela se také Eva Dedková. „Nedávno jsem zrovna přemýšlela nad tím, že je tady strašně málo zeleně. Náměstí není zelené kromě těch pár nových stromů. U těch aut nevím. Je pravda, že lidé jsou na to zvyklí, ale určitě by si zvykli i na změnu. Za mě by to bylo lepší, kdyby se tady doprava omezila. Sama tudy většinou neprojíždím. Dát zahrádky víc do prostoru náměstí, zní taky dobře,“ řekla.

A do ankety přispěl také Pavel Steffa, který skoro 30 let na náměstí Přemysla Otakara II. bydlel. „Žil jsem tady moc rád a měl jsem možnost pozorovat všechny ty zákazy parkování, zákazy vjíždění a další pokusy. Já osobně bych méně aut, víc prostoru pro předzahrádky a více zeleně uvítal. Asi nejde auta vyhnat úplně, každý ho dnes má a využívá. Nějak bych to ale určitě omezil,“ sdělil.

A dobrý nápad omezit dopravu a přidat více zeleně je to i podle Veroniky Jiřičkové. „Náměstí je krásné a auta, která tady neustále jezdí, tady trochu kazí jeho ducha. Já nejsem řidič a samozřejmě chápu, že pro řadu lidí je nezbytné sem zajet, ale za mě by bylo super, kdyby tady nebyla vůbec,“ uvedla.