Po roce a půl oprav je Orlová stále bez náměstí. Chce hledat nové stavaře

Zhotovitel si totiž podle informací orlovského magistrátu naúčtoval oproti původním plánům dalších 58 milionů z důvodu nárůstu cen významných dodávek a víceprací. To orlovští nechtějí akceptovat.



„Protože zhotovitel na svých požadavcích trvá, je jediným řešením ukončení stávající smlouvy,“ uvedla Martina Szotkowská z odboru rozvoje a investic města Orlové.

O tom, zda smlouvu s firmou ukončí investor dohodou, nebo vypoví, jednali v pondělí tamní zastupitelé. Ti se nakonec přiklonili ke smířlivější variantě.

„Při ukončení smlouvy dohodou se město pokusí vyjednat alespoň dokončení některých částí stavby tak, aby se v centru města zlepšil komfort pro občany,“ vysvětlil starosta Orlové Tomáš Kuča.

To znamená, že firma by měla dokončit například parkoviště před městským úřadem či autobusovou zastávku včetně chodníku. „Tyto práce budou hrazeny za podmínek stanovených smlouvou,“ zdůraznil Tomáš Kuča.

Stavbaři: Nechceme utéct jako zloději

Spory přiznala orlovská radnice už na květnové tiskové konferenci v návaznosti na společné prohlášení firem KR Ostrava a Stamont. Firmy v něm uvedly, že se rozhodly přerušit práce v centru města a zvažují i možnost odstoupení od smlouvy.

Zdůvodnily to například chybějícími dodatky ke smlouvě na přepojení přeložky plynovodu i dalšími komplikacemi, které vyvstaly na stavbě. Za tím si zástupci zhotovitele i po dvou měsících stojí. „Pracovalo se 14 dní, pak se zjistil nějaký problém a museli jsme práce zastavit, než se dle zákona odsouhlasil další postup. Takhle se to dělo ve 12 případech. To nás brzdilo a stálo hodně peněz, navíc projekt byl více než 10 let starý a neodpovídal současnému stavu,“ podotkl ředitel KR Ostrava Štefan Polák.

I podle něj je ukončení smlouvy dohodou za současné situace nejlepší možnou variantou. „Nechceme odtamtud utéct jako zloději, chceme dokončit to, co je teď pro lidi nejdůležitější. Zpřístupnit jim průchody, zastávky, parkoviště. Pak bude nutné přeprojektovat stavbu a vypsat nové výběrové řízení,“ míní Štefan Polák s tím, že jeho firma se jej již nezúčastní.

Ministerstvo zatím trvá na obnovení prací

Úmysly vedení města a zhotovitelů ale bude muset ještě posvětit ministerstvo financí. To zatím neobdrželo konkrétní návrhy rozsahu dohody o redukci či ukončení smlouvy. „Až je ministerstvo obdrží, zaujme k nim závazné stanovisko. V současné době platí, že ministerstvo na základě uzavřené smlouvy trvá na obnovení prací v plném rozsahu,“ uvedl mluvčí Zdeněk Vojtěch.

V případě, že se ministerstvo přikloní k variantě ukončení smlouvy dohodou, přeprojektování a vyhlášení nového výběrového řízení, může se stavba orlovského náměstí protáhnout až o několik dalších let. „Přeprojektování a vyhlášení výběrového řízení může trvat až dva roky, samotné dokončení stavby zhruba nějakých 15 měsíců,“ odhadl Štefan Polák.

Podle původních plánů mělo být přitom orlovské náměstí hotovo na přelomu letošního a příštího roku.