Velká města Vysočiny vymýšlí opravu náměstí. Třebíč už je před Jihlavou

Vedení obou radnic ale řeší podobný problém, který se dá zjednodušit do otázky: dlažba, nebo asfalt? V Jihlavě se zatím týká jen v Křížové ulice, která vede k Masarykovu náměstí. V Třebíči toto dilema vyvstalo už i na hlavní ploše v centru před radnicí.



I proto není třebíčské tempo příprav takové, jak si vedení města původně představovalo. „Myslela jsem si, že ten proces bude rychlejší, když jsme ho před třemi lety intenzivně nastartovali,“ posteskla si Marie Černá, místostarostka města.



Sedmičlenná porota teď bude vybírat vítězný návrh podoby nové kašny na Karlově náměstí. Architektonickou soutěž připravila radnice ve spolupráci s Českou komorou architektů. Porotcům budou radit zástupci památkářů i výrobců vodních technologií. Kašna má stát kolem čtyř milionů korun. Podle místostarostky musí tvůrci návrh odevzdat do 21. května.

Na konci května se nad návrhy poprvé sejde porota. Bude hodnotit také životnost kašny a efektivitu jejího provozu. „Rádi bychom o vítězi rozhodli do pololetí,“ řekla Černá.

Radnice hledá možnosti, jak dlažky na náměstí odhlučnit

Revitalizaci Karlova náměstí připravují radní v souvislosti s nutností výměny inženýrských sítí pod ním. Brněnský Atelier RAW pro město zpracoval studii, ve které navrhl umístit na náměstí i dvě kašny ve východní a západní části.

Mnohem složitější než kašna bude výběr povrchu náměstí. „Víme, jak by bylo krásné náměstí, které by bylo celé v dlažbě,“ uvedla Marie Černá.

Jenže kostky znamenají větší hluk, takže se střetávají pohledy hygieniků a památkářů. „V hlukové studii nám dlažba nevychází, budeme se k tomu muset postavit,“ doplnila Černá. V Třebíči už si zjistili, že na náměstí trvale žije 128 obyvatel.

Teď se zaměřují na to, kolik z nich má ložnice a obývací pokoje směrem na Karlovo náměstí. U těchto místností jsou totiž podle Černé jiné limity než u kuchyní, komor či koupelen. Problém se týká hlavně dolní části náměstí, té horní nikoliv. Ve hře je i možnost, že se na ploše sníží rychlost pro řidiče na 30 kilometrů za hodinu.



„My chápeme památkáře i hygieniky, ten rozpor se bude muset řešit,“ tuší místostarostka. Vše může skončit až u soudu. Vedení města ale doufá, že se to podaří vyřešit i bez něj.

Jihlava je za asfalt v Křížové ulici ochotna bojovat i u soudu

To v Jihlavě už se soudním sporem počítají. Památkáři chtějí, aby zůstaly kostky v Křížové ulici. Vedení radnice naopak trvá na jejich vytrhání a následném asfaltování.

„Možná půjdeme do soudního sporu. Nejprve ale musíme mít projektovou dokumentaci a požádáno o stavební povolení. Ten hluk kvůli kostkám je tam příšerný,“ uvedl nedávno náměstek primátora Vratislav Výborný.

A věří tomu, že zastánci asfaltu zvítězí. Soudy už podle něj podobný spor řešily a památkáři v něm neuspěli. Za pravdu dostali hygienici s argumentem, že zdraví obyvatel je přednější.

Místostarostka Černá už poznává, že rekonstrukce v Třebíči nepůjde tak hladce. Od spolupracujících architektů se dozvěděla, že to není nic výjimečného. Třeba ve slovenské Trnavě to prý už připravují deset let. A teprve nyní se začne stavět.

„Ten proces ale aspoň běží, ještě nikdy jsme v této fázi nebyli,“ uvědomuje si místostarostka.



Toalety začala Třebíč budovat, v Jihlavě o nich už tři roky mluví

S plánovanou přestavbou náměstí souvisí i budování nových toalet v budově bývalé vojenské správy na náměstí. To začalo už v únoru. „Jedná se o bývalou prodejnu ve dvorní části objektu,“ přiblížila místo Irini Martakidisová, mluvčí radnice.

Stávající veřejné WC v podzemí uprostřed náměstí je už nevyhovující. Navíc tam chybí bezbariérový přístup. Tento prostor město následně využije při opravě náměstí, bude z něj místo pro podzemní odpadové kontejnery.

To samé plánovali už v roce 2015 v Jihlavě. Toalety se měly přesunout z podzemí u Prioru do rohu náměstí, kde začíná Kosmákova ulice. Dodnes k tomu nedošlo.