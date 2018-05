V Chotěboři je třeba vyzvednout propadlou kašnu, firmy ale nemají zájem

V Chotěboři na náměstí T. G. Masaryka mají už desítky let raritu. Barokní kašnu, která se v polovině minulého století při stavebních pracích částečně propadla do země. Až nyní ji chce radnice vyzvednout zpět. Jenže nemůže najít firmu, která by o takovou zakázku měla zájem.