Řidiči na náměstí zneužívají sobotní stání zdarma, Brod ho zpoplatní

V Havlíčkově Brodě se o víkendech dosud dalo zaparkovat bez poplatku s jedinou výjimkou. Bylo jí dolní parkoviště u krytého bazénu, kde se platí také v sobotu a neděli. Nyní se k němu částečně přidá i centrální Havlíčkovo náměstí.

Pouze za poplatek se bude moci na náměstí od května stát v sobotu od 8 do 12 hodin. Sazba by měla být stejná jako ve všední dny, tedy 10 korun za prvních třicet minut a 20 korun za každou další započatou půlhodinu.

Podle Libora Honzárka, místostarosty zodpovědného za oblast dopravy, donutila radnici k tomuto kroku situace z posledních měsíců a stále častější výtky zdejších živnostníků nebo lidí, kteří na radnici mají svatby či vítání občánků.

„Jelikož se i na náměstí o sobotách a nedělích parkovalo zdarma, naučili se toho zneužívat lidé, kteří tam odstaví auta na celý víkend. Kdo si do centra města jel něco vyřídit v sobotu dopoledne nebo měl na radnici obřad, místa hledal těžko. Auta stála i mimo vyhrazená místa,“ vysvětlil Honzárek.

Jak zdůraznil, snahou města není na řidičích vydělat. „Chceme pouze zajistit, aby auta na náměstí nestála po celý den a aby zde zaparkoval každý, kdo si potřebuje také v sobotu dopoledne ve městě něco zařídit. Poplatek je jediný způsob, jak parkování regulovat,“ pravil místostarosta.



Na delší dobu by to měla být poslední úprava systému parkování v Havlíčkově Brodě. Radnice sice už několik let mluví o takzvané optimalizaci „dopravy v klidu“, která by měla řešit i místa pro rezidenty, ale stále je to všechno jen ve stadiu úvah. Nepočítá se ani se zpoplatněním dalších parkovišť o víkendech.