Českolipské náměstí oživí architekti. Mají za úkol dostat odsud auta

„K architektonické soutěži jsme přistoupili proto, že jde o centrum města a navíc památkovou zónu. Chceme vybírat jen z kvalitních návrhů,“ zdůvodnila starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO). Zadání, jak má Škroupovo náměstí vypadat, je vcelku volné: radnice si přeje odpočinkovou zónu, kde bude nadále fungovat tržiště.



Vrátit se sem mají vzrostlé stromy. Lidem mají sloužit lavičky, vzniknout mají veřejné toalety. Část náměstí má být vyčleněna pro pořádání kulturních akcí. Změna vzhledu se má týkat i přilehlé ulice Prokopa Holého a historických schodů, které spojují náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé. Veškeré náklady se musejí vejít do 55 milionů korun.

„Vycházíme z historické podoby tohoto náměstí. V minulosti se tam hlavně provozovaly trhy, stín zajišťovaly stromy. Automobilů bylo logicky méně, čehož hodláme opět docílit,“ doplňuje místostarosta Martin Brož (ANO), který je zároveň členem hodnotící poroty.

Tu dále doplní ještě další zástupci města a hlavně odborníci z České komory architektů. Omezení parkovacích ploch se radnice neobává, třebaže tyto kroky obvykle veřejnost nese nelibě. Ponechat zde hodlá jen několik míst pro dočasné zpoplatněné stání.

„Většina aut je od lidí, kteří vozí své děti do Domu dětí a mládeže Libertin. Ten se za čas přestěhuje do Kounicova domu, takže neočekávám, že by zde byla nějaká poptávka po větším počtu parkovacích míst,“ vysvětluje starostka.

Na náměstí stával kostel

Jediné omezení, kterým se architekti musejí řídit, je hloubka případné nové výstavby. Na místě dnešního Škroupova náměstí totiž kdysi stával děkanský kostel sv. Petra a Pavla, který se do dnešních dnů nedochoval. Zůstala po něm ale řada archeologických artefaktů.

„Poslední průzkumy georadarem potvrdily, že jsou poměrně mělko, jen asi 20 až 30 cm pod zemí. Z toho vyplývá, že žádná mohutná výstavba tu být nesmí,“ líčí Martin Brož.

Právě archeologický průzkum bude celé rekultivaci náměstí předcházet. Starostka věří, že archeologové pouze zmapují a popíší své nálezy a většinu nebudou ze země vyzvedávat. To by vše zdrželo. „Pro archeologické nálezy je nejlepší, když zůstanou v zemi,“ dodává Jitka Volfová.

Vítěz architektonické soutěže získá odměnu 350 tisíc korun, autor návrhu, který se umístí na druhém místě, pak 225 tisíc korun. Autor na třetím místě si odnese 125 tisíc korun. Dalších 50 tisíc si město nechalo jako rezervu pro udělení případné mimořádné odměny.