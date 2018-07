Radní narychlo napouští koupaliště vodou z potoka. Schytává kritiku

„Jen co jsem to sledoval, mohly tam být až čtyři cisterny za hodinu. Začalo to ve středu dopoledne a ve čtvrtek to vydatně pokračovalo. Na jednom místě se voda načerpá, na druhém se vylije. Přijde mi to jako v Kocourkově. Jednak kvůli suchu bude voda chybět tam, odkud se vezme, jednak se zbytečně spaluje nafta. Je dobře, že se s koupalištěm něco dělá, nemělo by to ale být za každou cenu a kvůli honění politických bodů. Rozumný člověk by přeci pochopil, že je to přírodní koupaliště a vody je holt málo,“ domnívá se Aleš Kočí ze střediska ekologické výchovy Divizna.

„Osobně toho, kdo to nařídil, pokud se to vůbec podaří zjistit, navrhnu na ekologickou anticenu Ropák roku 2018. Jen doufám že tato neekologická, neekonomická a v neposlední řadě neetická záležitost není hrazena z veřejného rozpočtu,“ zmínil Aleš Kočí.

Před deseti lety kritizoval už Kateřinu Neumannovou, když jako šéfka organizačního výboru libereckého šampionátu v běhu na lyžích vozila sníh na nízko položené a sněhuprosté tratě ve Vesci. Převážení vody je podle něj v principu podobné.

„Vozit vodu cisternami do obrovské přírodní nádrže vnímám jako marnost a absurditu. Je to mrhání penězi daňových poplatníků. Připadá mi to jako nošení dříví do lesa,“ kritizoval zase město Jan Kristián.

Korytář to schytal i od primátora

Na sociálních sítích to Korytář schytával i od primátora Batthyányho. „Po travním koberci za statisíce tu máme další perličku! Napouštění Lesního koupaliště (průtokového koupaliště!!). Už toho mám vážně plné zuby,“ rýpnul si primátor.

Svědky přečerpávání vody pobouřilo i to, že cisterny měly nápisy ‚pitná voda‘. Podle Jana Korytáře ale voda pochází ze zhruba dva kilometry vzdálené nádrže, kterou plní Harcovský potok.

„Není to pitná voda. Cisteren mohlo být tak deset až patnáct. Jedna vyjde asi asi tisíc korun. Město to ale neplatí a ani platit nebude,“ uvedl náměstek Jan Korytář. Jméno zatím tajemného mecenáše zveřejní později.

„Ano, je to přírodní nádrž, chápu kritiky, že by se tam voda neměla dodávat. Letos však bylo extrémně suché jaro. Proto jsme se rozhodli, že tam část vody doplníme. Někdo by mohl říci, že i zalévání trávy v okolí je neekologické. Jde ale o obyčejnou vodu, co teče v potoce. Jako ekolog si opravdu nemyslím, že by tady vznikala ekologická újma,“ řekl Jan Korytář.

Do Harcovského potoka, který plní libereckou přehradu, se ale také dostávají splašky z neodkanalizované zástavby na horním toku. Některé domy totiž používají septik s přepadem do trativodu, což dnes zákon zakazuje. Nebo žumpu nevybírají tak často, jak by měli. Ta je pak přeplněná a fekálie stečou do potoka.

„Doplníme možná tak pět až deset procent celkového objemu. Ve vodě, co je v přehradě, žijí ryby, žáby, lidé se tam koupou. Voda v koupališti bude ještě desetkrát naředěná. Odmítám, že by tam došlo k jakémukoliv problému,“ zmínil Jan Korytář.

Kritici upozorňovali už na začátku opravy nádrže, že vody nebude dostatek. Blízký vrt nelze použít k naplnění. „Ze staré fotky plyne, že vody bývalo málo i za Němců. Očekáváme, že budou suché roky. Pokud se nám podaří uspět s druhou etapou, jedním z možných řešení bude, že na dvou přítocích vybudujeme menší nádržky, kde by se voda dala zadržet,“ doplnil Korytář.

MF DNES zjišťovala, zda je odběr vody z potoka legální. „V tomto místě je povolený odběr pro technické služby a jelikož dodavatelem jsou technické služby, tak je to legální,“ uvedl Jaroslav Rašín, vedoucí odboru životního prostředí libereckého magistrátu.