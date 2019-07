Navzdory všemu. Nadšenec zachránil staré nádraží odsouzené k demolici

Slýchal o sobě, že je snílek. Že nádraží, které chce zachránit, je ruina a měl by ho nechat spadnout. Ale v případě Martina Kašpara, který se už dva a půl roku snaží zabránit demolici bývalé výpravní budovy v Náměšti na Hané, se potvrdilo, že kde je vůle, je i cesta.

Přes platný demoliční výměr už bourání není na programu dne a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje, že nabídne budovu k prodeji.

Vážným zájemcem o koupi je spolek Nádraží Náměšť, který založil právě Kašpar. Pokud objekt získá, splní si možná i svůj sen – zřídit v budově muzeum hanácké lokálky a otevřít ji tak znovu veřejnosti.

„Pokud můžu hodnotit, nádraží nikdy nemělo větší šanci na záchranu. Nedokážu si představit, co by se teď muselo stát, aby se bouralo,“ těší Kašpara. Tento 31letý nadšenec do historie sice žije i pracuje v Olomouci, ale považuje se za náměšťského patriota. V obci strávil většinu dětství a ke vzpomínkám na něj patří právě i zdejší nádraží.

Dnes víc než 130 let stará výdejna jízdenek s čekárnou na trati z Olomouce do Čelechovic na Hané osiřela v roce 2012, kdy se z budovy odstěhovala poslední nájemnice obývající byt v horním patře. Jízdenky si tam lidé naposledy kupovali roku 2009.

K aktivitě za záchranu této nádražní budovy Kašpara v roce 2016 zalarmovalo bourání části její přístavby.

Na Facebooku sice jeho snaze fandí skoro tisíc lidí, ale až dosud byla většina okolností proti Kašparovi. Neprosadil zápis nádraží na seznam nemovitých kulturních památek, zájem o budovu nemělo vedení městyse a zařadit se mezi potenciální kupce se nepodařilo ani samotnému Kašparovi.

SŽDC: Budova nádraží je oceněna na 590 tisíc

SŽDC byla ještě na konci loňského roku neoblomná – s ničím jiným než s demolicí zchátralého objektu nepočítala. Teď mění názor.

„SŽDC vypíše veřejnou soutěž na odprodej budovy, do které se může přihlásit i spolek Nádraží Náměšť. Budova je oceněna na zhruba 590 tisíc korun,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová s tím, že stav budovy odpovídá jejímu stáří.

„V případě rekonstrukce je nutno vyměnit stropy, krov, krytinu, výplně otvorů a všechny inženýrské sítě,“ upozornila mluvčí.

Kde přesně nastal zlom v uvažování státní správy, není jasné, podle všeho se ale odehrál ve chvíli, kdy se o osud náměšťského nádraží začalo zajímat ministerstvo dopravy.

„Myslím, že pomohlo to, že jsem založil oficiální spolek. Do té doby mé argumenty, že je lepší budovu odprodat než nákladně zbourat, nikdo nebral vážně. Každopádně obrat přišel za sekundu dvanáct, protože demoliční výměr je už rok platný,“ ohlíží se zpět Kašpar.

Zástupci resortu dopravy potvrdili, že na půdě ministerstva ohledně nádraží jednali se SŽDC.

„Cílem bylo vyjasnit si možnosti eventuálního odprodeje budovy,“ sdělil mluvčí resortu František Jemelka.

„Ministerstvo vnímá postup SŽDC v majetkových otázkách, na druhou stranu nechce být hluché k aktivitám obcí a měst či občanským iniciativám směřujícím k udržitelnému využívání nepotřebného majetku této státní organizace,“ dodal.

Jinými slovy – nádraží dostalo šanci na záchranu. Spolek Nádraží Náměšť, který sdružuje 16 lidí z obce a blízkého okolí, ji chce využít. O pomoc žádá i veřejnost, a to prostřednictvím finanční sbírky, která by mu koupi budovy usnadnila.

Muzeum hanácké lokálky, půjčovna kol i ubytovna

Martin Kašpar od začátku plánuje, že v objektu zřídí muzeum dráhy z Olomouce do Čelechovic a přilehlých tratí.

Představit zde chce i potravinářský průmysl, kterému hanácká lokálka sloužila – tedy sladovnictví, pivovarnictví nebo cukrovarnictví. V bývalé výpravní budově by měla zároveň vzniknout kavárna a půjčovna kol, byty v podkroví by podle Kašpara mohly sloužit jako turistická ubytovna.

Starostka Náměště Marta Husičková plánům spolku fandí, aktivity, které tato nezisková organizace plánuje, si městys podle ní dovolit nemůže. I proto jeho zastupitelé na nedávném zasedání už podruhé odmítli budovu nádraží koupit.

„Městys vlastní spoustu nemovitostí, o něž máme ze zákona o obcích povinnost se starat. I když rozpočtové určení daní se v porovnání s obdobím před 20 lety pro Náměšť zlepšilo, pořád ještě si nemůžeme vyskakovat. V současnosti opravujeme základní školu. Dostali jsme sice dotace, ale i ty vyžadují spoluúčast obce,“ vysvětlila Husičková.

Budova nádraží je stejně stará jako dráha Olomouc – Čelechovice. Obě existují od roku 1883. Provozovatelem trati byla do 90. let 19. století soukromá společnost Rakouských místních drah (O. L. E. G.). V roce 1894 převzaly provoz Rakouské státní dráhy, po roce 1918 ČSD, pak ČD. Dnes patří SŽDC.

„Věříme, že v případech, jako je budova v Náměšti, bude možné dosáhnout kompromisu, který bude přijatelný pro obě strany, a alespoň některé objekty, které měly být bourány, se dočkají smysluplného a dlouhodobě udržitelného využití ve veřejném zájmu,“ shrnul mluvčí ministerstva dopravy Jemelka.