Začněte stavět obchody i křižovatku ještě letos, žádá Jihlava investora

Zatím jsou u vstupní brány díry v silnici. Vůbec celý areál Patrolu v Brněnské ulici nepůsobí příliš udržovaným dojmem.



Z již popraskaných cedulí se dá stále vyčíst, že tam dříve sídlila firma ICOM. Z Brněnské ulice to tak nevypadá, ale je to velmi rozlehlý prostor na kraji největšího jihlavského panelového sídliště Březinky.

Šéf společnosti Patrol Jiří Pospíšil má s tímto areálem velké plány. „Chtějí tam mít McDonald’s, Billu i něco s nábytkem,“ popisuje náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Kupříkladu McDonald’s by tam měl být i s možností nakupování přímo z auta, což jeho další dvě provozovny ve městě nyní nenabízejí.

Stavte ještě letos, ať není další dopravní omezení, volá radnice

Lidé z magistrátu o tomto plánu intenzivně jednali s investorem letos na jaře. A to hlavně kvůli dopravnímu napojení z Brněnské ulice naproti pumpě Shell. Shodli se, že tam bude nejvhodnější nová světelná křižovatka ve tvaru písmene T.

Nákupní centra v Jihlavě City Park: Největší komplex se zhruba 110 obchody, multikinem a řadou služeb.

Největší komplex se zhruba 110 obchody, multikinem a řadou služeb. Obchodní zóna v ulici R. Havelky: Klíčové jsou zde Kaufland a hypermarket Albert. Také tu sídlí Obi a několik menších prodejen.

Klíčové jsou zde Kaufland a hypermarket Albert. Také tu sídlí Obi a několik menších prodejen. Patrol centrum u Vodního ráje: Mimo jiné tu je Mountfield, Okay elektrospotřebiče a Sportisimo.

Mimo jiné tu je Mountfield, Okay elektrospotřebiče a Sportisimo. Špitálské předměstí: Od jara 2013 je zde Uni Hobby. V zóně jsou také Planeo Elektro, Idea nábytek a Potraviny za babku. Naproti by měla vyrůst prodejna nábytku. Hovoří se o Möbelixu.

Od jara 2013 je zde Uni Hobby. V zóně jsou také Planeo Elektro, Idea nábytek a Potraviny za babku. Naproti by měla vyrůst prodejna nábytku. Hovoří se o Möbelixu. Prior: Na Masarykově náměstí prodávají mimo jiné Datart, Albert, Teta a je tam i fastfood McDonald‘s.

Na Masarykově náměstí prodávají mimo jiné Datart, Albert, Teta a je tam i fastfood McDonald‘s. Tesco: Kromě hypermarketu tu od prosince 2017 sídlí i sport Decathlon.



Kromě hypermarketu tu od prosince 2017 sídlí i sport Decathlon. Které řetězce ve městě ještě nejsou? Například Asko, Sconto (oba nábytek), Hornbach, Bauhaus (hobbymarkety), Intersport, Rossignol (sport), Baťa, Eiffel Optic (optika), Tom Tailor (textil), Douglas (parfumerie).

„Doporučovali jsme jim, ať si tu křižovatku vyřídí a postaví už letos, když je zavřený Brněnský most. Přece jen ta stavba taky bude znamenat dočasné omezení,“ dodal Výborný.

MF DNES se opakovaně snažila kontaktovat Jiřího Pospíšila s žádostí o podrobnosti k celému záměru, leč marně.

Podle Výborného by měl stavbu křižovatky platit kompletně investor obchodního centra. A rovněž by se měl finančně podílet na případném posunutí zastávek trolejbusů od psychiatrické nemocnice blíže k novým obchodům. „To je ještě na diskusi, ale myslím, že by to bylo i v jejich zájmu,“ doplnil Výborný.

Ten má na radnici na starosti oblast dopravy. A s kolegy prosazuje i to, aby bylo budoucí obchodní centrum průchozí i pro pěší. Zkrátka aby se dalo z Brněnské ulice snadněji dostat k sídlišti.

„Nechceme, aby to bylo uzavřené. Z těch posunutých zastávek trolejbusů by to pak měli lidé blíž i na sídliště,“ řekl Výborný. V budoucím obchodním areálu se počítá i s velkým parkovištěm.

Další náměstek primátora Radek Popelka (ANO) na rozdíl od Vratislava Výborného míní, že Pospíšilovy plány na obchodní centrum nejsou zase až tak akutní. Navíc když je blízko Tesco i City Park.

„Dali jsme jim plány na řešení křižovatky a teď čekáme, až se ozvou zpátky. Já myslím, že to ještě není tak horké. Asi ale trochu závodí s Aventinem, kdo bude první,“ přirovnal Popelka v narážce na jiné plánované obchodní centrum, které se chystá na opačné straně města u výpadovky na Pelhřimov a poblíž obchvatu směrem na Znojmo.

Tam mají v září začít velké terénní úpravy, zatím se tam dělaly jen menší. V některých místech se tam prý budou bagry „zakusovat“ až devět metrů do země, jinde se zase počítá s až třináctimetrovou zavážkou. „Bude to celkem divočina, aby z toho svahu udělali rovinu,“ míní o přípravách Aventinu Výborný.

A obchodní centrum společnosti Patrol není jediné, které se chystá u výpadovky na Brno. Další vznikne vedle příjezdové cesty k Tesku kousek za stávající křižovatkou. Za tímto plánem je podle Popelky podnikatel Pavel Klvaňa. „Má to být vedle školy Trivis. Je tam nyní domek, který by se měl bourat,“ doplnil Popelka.

Nové obchodní prostory by tam měly mít velikost zhruba jako jeden supermarket. A dopravní napojení se tam podle náměstka řešit nemusí, když je vše hned vedle silnice vedoucí k Tesku. Ani Klvaňu se MF DNES nepodařilo kontaktovat.